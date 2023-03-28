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Ціни на нафту задкують після зростання на попередній сесії
08:28 28.03.2023 |
Ціни на сиру нафту знизилися у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки ринки були зосереджені на розвитку банківської кризи та ознаках зміцнення попиту в Китаї.
Ціни знизилися після зростання найшвидшими темпами більш ніж за чотири місяці у понеділок. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 4 центи, або 0,05%, до 72,77 доларів. До 03:12 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 30 центів до $77,82 за барель.
"Хоча у зв'язку з нещодавньою подією в банківській системі зберігаються ризики, переважаючою тенденцією в найближчій перспективі можуть стати покупки сирої нафти на падінні", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
Ціни зросли на попередній сесії після того, як Туреччина припинила прокачування нафти з Курдистану трубопроводом після рішення арбітражу, який підтверджував, що для відвантаження нафти потрібна згода Багдада.
Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає депозити і кредити збанкрутілого Silicon Valley Bank, спонукало оптимізм щодо стану банківського сектора, що розбурхав фінансові ринки.
Ціни на нафту також, ймовірно, продовжуватимуть отримувати підтримку від ознак відновлення попиту в Китаї.
Очікується, що імпорт сирої нафти до Китаю зросте на 6,2% у 2023 році до 540 млн тонн, згідно з річним прогнозом дослідницького підрозділу China National Petroleum Corp, опублікованим у понеділок.
"Ініціативи ділової активності в обробній промисловості та сфері послуг Китаю будуть основним економічним драйвером для цін на нафту, оскільки позитивні дані, швидше за все, ще більше покращать перспективи попиту", - сказав Тен.
Як показало попереднє опитування Reuters, проведене у понеділок, запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня приблизно на 200 000 барелів.
Американський інститут нафти (API), галузева група, опублікує свої дані про запаси о 16:30. EDT у вівторок та Управління енергетичної інформації США о 10:30 у середу.
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