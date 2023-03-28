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Дизпальне у роздробі продовжує дешевшати
16:26 27.03.2023 |
Дизпальне в середньому скинуло 28 коп./л – до 47,68 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 5 і 1 коп./л, до 47,26 грн/л і 49,16 грн/л відповідно. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Як видно з порівняльної таблиці, в основному впали ціни на дизельне пальне, від 3 коп./л до 2 грн/л.
У мережах преміум-сегменту дизпальне втратило гривню на літрі – до 48,99 грн/л і на АЗС ОККО, й на WOG.
Найдорожче дизель сьогодні можна купити на АЗС мережі «Авіас» – за 50,00 грн/л (-0 грн/л), найдешевше – на АЗС «Укр-Петроль», за 44,83 грн/л (-0 грн/л).
Ціни на бензин у межах 15-50 коп. скинули ще кілька мереж, проте порівняно з дизелем він у ці вихідні дешевшав не так активно.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 24 по 27 березня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
27.03.23
|
Зм.
|
27.03.23
|
Зм.
|
27.03.23
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
AMIC
|
47,25
|
0,00
|
46,99
|
-0,50
|
48,03
|
-0,54
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
49,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,24
|
0,15
|
45,00
|
-0,03
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,67
|
0,00
|
47,45
|
0,00
|
47,10
|
-0,26
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
47,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
45,40
|
-0,50
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Chipo
|
44,98
|
-0,18
|
45,83
|
-0,18
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Prime
|
46,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
44,00
|
0,00
|
44,83
|
0,00
|
Кворум
|
44,38
|
-0,20
|
45,98
|
-0,50
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Mango
|
44,57
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
46,49
|
0,00
|
VST
|
43,90
|
2,00
|
44,90
|
2,00
|
ZOG
|
46,50
|
0,00
|
46,90
|
-0,50
|
Олас
|
43,90
|
0,00
|
45,45
|
-0,45
|
VostokGaz
|
45,89
|
2,00
|
46,89
|
2,00
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
45,49
|
0,00
|
Green Wave
|
46,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
45,79
|
0,00
|
Neftek
|
47,49
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,26
|
0,05
|
49,16
|
0,01
|
47,68
|
-0,28
|
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