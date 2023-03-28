Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дизпальне у роздробі продовжує дешевшати

 

Дизпальне в середньому скинуло 28 коп./л – до 47,68 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 5 і 1 коп./л, до 47,26 грн/л і 49,16 грн/л відповідно. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Як видно з порівняльної таблиці, в основному впали ціни на дизельне пальне, від 3 коп./л до 2 грн/л. 

У мережах преміум-сегменту дизпальне втратило гривню на літрі – до 48,99 грн/л і на АЗС ОККО, й на WOG.

Найдорожче дизель сьогодні можна купити на АЗС мережі «Авіас» – за 50,00 грн/л (-0 грн/л), найдешевше – на АЗС «Укр-Петроль», за 44,83 грн/л (-0 грн/л).  

Ціни на бензин у межах 15-50 коп. скинули ще кілька мереж, проте порівняно з дизелем він у ці вихідні дешевшав не так активно.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 24 по 27 березня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

27.03.23

Зм.

27.03.23

Зм.

27.03.23

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

48,99

-1,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

48,99

-1,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

0,00

Укрнафта

45,50

0,00

46,50

0,00

46,50

0,00

AMIC

47,25

0,00

46,99

-0,50

48,03

-0,54

Shell

48,40

0,00

50,99

0,00

49,89

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

49,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

45,24

0,15

45,00

-0,03

KLO

46,99

0,00

48,99

0,00

46,99

0,00

U.GO

45,67

0,00

47,45

0,00

47,10

-0,26

Автотранс

46,98

0,00

    

47,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

45,40

-0,50

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

47,99

0,00

Chipo

44,98

-0,18

    

45,83

-0,18

Авантаж 7

44,00

0,00

    

46,00

0,00

Prime

46,00

0,00

    

45,00

0,00

Укр-Петроль

44,00

0,00

    

44,83

0,00

Кворум

44,38

-0,20

    

45,98

-0,50

Рур груп

45,99

0,00

    

45,45

0,00

Mango

44,57

0,00

    

45,99

0,00

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

46,49

0,00

VST

43,90

2,00

    

44,90

2,00

ZOG

46,50

0,00

    

46,90

-0,50

Олас

43,90

0,00

    

45,45

-0,45

VostokGaz

45,89

2,00

    

46,89

2,00

Маркет

43,49

0,00

    

45,49

0,00

Green Wave

46,00

0,00

    

47,00

0,00

Катрал

    

44,99

0,00

45,79

0,00

Neftek

47,49

0,00

49,99

0,00

48,99

0,00

Середня ціна в Україні

47,26

0,05

49,16

0,01

47,68

-0,28
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3899
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9837  0,12 0,31 38,7058  0,02 0,04
EUR 40,4568  0,15 0,37 41,4311  0,16 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес