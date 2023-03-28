Дизпальне у роздробі продовжує дешевшати

Дизпальне в середньому скинуло 28 коп./л – до 47,68 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 5 і 1 коп./л, до 47,26 грн/л і 49,16 грн/л відповідно. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Як видно з порівняльної таблиці, в основному впали ціни на дизельне пальне, від 3 коп./л до 2 грн/л.

У мережах преміум-сегменту дизпальне втратило гривню на літрі – до 48,99 грн/л і на АЗС ОККО, й на WOG.

Найдорожче дизель сьогодні можна купити на АЗС мережі «Авіас» – за 50,00 грн/л (-0 грн/л), найдешевше – на АЗС «Укр-Петроль», за 44,83 грн/л (-0 грн/л).

Ціни на бензин у межах 15-50 коп. скинули ще кілька мереж, проте порівняно з дизелем він у ці вихідні дешевшав не так активно.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 24 по 27 березня, грн/л: