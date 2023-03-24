Нафта дешевшає, оскільки США відкладають поповнення стратегічного резерву

Ціни на нафту продовжили падіння в п'ятницю через побоювання щодо потенційного надлишку пропозиції після того, як міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм заявила, що поповнення Стратегічного нафтового резерву країни (SPR) може тривати кілька років.

Нафта марки Brent подешевшала на 24 центи, або 0,32%, до 75,67 долара за барель до 04:12 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 24 центи, або 0,34% , до 69,72 долара за барель

Обидва контрольні показники, які впали приблизно на 1% у четвер, все ще перебувають на шляху до щотижневого зростання приблизно на 3-4%, відновлюючись після свого найбільшого тижневого зниження за місяці минулого тижня через кризу в банківському секторі та побоювання щодо можливої рецесії.

"Відбувається розпродаж через те, що Сполучені Штати не поповнюватимуть запаси нафти, навіть якщо ціни на WTI будуть на рівні 67-72 доларів за барель", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Білий дім заявив у жовтні, що викупить нафту по SPR, коли ціни будуть на рівні 67-72 доларів за барель або нижче.

Гренхольм сказав законодавцям, що буде складно скористатися низькими цінами цього року, щоб збільшити запаси, які нині перебувають на найнижчому рівні з 1983 року після продажу, проведеного президентом Джо Байденом минулого року.

Кікукава з Nissan Securities сказав, що продовження постачання сирої нафти з Росії на світовий ринок також чинять тиск на нафту, що, поряд із занепокоєнням з приводу банківського сектора, може підштовхнути бенчмарки до тестування мінімумів, досягнутих раніше цього тижня.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що раніше оголошене скорочення видобутку нафти в Росії на 500 000 барелів на добу відбудеться з рівня видобутку в 10,2 млн. барелів на добу в лютому.

Це означатиме, що Росія має намір видобувати 9,7 млн. барелів на добу в період з березня по червень, коли, за словами Новака, набуде чинності скорочення видобутку - набагато менше скорочення видобутку, ніж раніше вказувала Москва.

Падіння цін на нафту, однак, було пом'якшене високими очікуваннями попиту з боку Китаю, оскільки Goldman Sachs заявив, що попит на сировинні товари в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, зростає, при цьому попит на нафту перевищує 16 мільйонів барелів на добу.

Банк прогнозує, що Brent сягне 97 доларів за барель у другому кварталі 2024 року.

Падіння долара більш ніж на 1% минулого тижня, внаслідок чого сировинні товари, оцінені в доларах США, стали дешевшими для власників інших валют, обмежує понижувальний ціновий тиск.