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Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають
14:08 23.03.2023 |
Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 23 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,02 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 22, 09 гривень за літр (-0,05 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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