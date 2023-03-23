Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 23 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,02 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз - 22, 09 гривень за літр (-0,05 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: