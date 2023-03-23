Нафта падає після коментарів ФРС та зростання запасів сирої нафти у США

Ціни на нафту впали в четвер після трьох сесій зростання після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл наголосив на кредитних ризиках банківського сектора для найбільшої економіки світу, тоді як запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 66 центів, або 0,9%, до 76,03 долара за барель до 04:20 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 74 центи, або 1 0% до 70,16 долара.

Обидва зразки сирої нафти закрилися в середу на найвищому рівні з 14 березня після того, як долар впав до шеститижневого мінімуму.

"На засіданні ФРС були відзначені економічні ризики, у той час як вищі, ніж очікувалося, запаси сирої нафти в США також послабили деякий оптимізм щодо прогнозів попиту", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Проте слабкість долара стала яскравою плямою, яка сприяла певній стійкості цін на нафту, при цьому залишився деякий простір для зростання цін на нафту на тлі зниження покупок, яке спостерігалося на початку цього тижня, додав Йіп.

ФРС підвищила відсоткові ставки на чверть процентного пункту, вказавши при цьому, що вона перебуває на межі того, щоб призупинити подальше підвищення вартості запозичень на тлі нещодавніх потрясінь на фінансових ринках, спричинених крахом двох американських банків.

Пауелл заявив у середу, що стрес у банківській сфері може спровокувати кредитну кризу зі «значними» наслідками для економіки, яка, за прогнозами представників центрального банку США, уповільниться цього року ще більше, ніж передбачалося раніше.

Тим часом запаси сирої нафти в США несподівано зросли минулого тижня до найвищого рівня майже за два роки, показали останні дані Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси сирої нафти зросли на 1,1 млн. барелів за тиждень до 17 березня до 481,2 млн. барелів, що є найвищим показником з травня 2021 року. Аналітики, які брали участь в опитуванні Reuters, очікували падіння на 1,6 млн. барелів.

"Незважаючи на всі ведмежі розмови про перспективи зростання видобутку нафти в США на 2023 рік, перебільшення інфляції витрат і зниження капіталовкладень (капітальних витрат), останній щотижневий звіт EIA підтверджує ключову роль нафти США на світових нафтових ринках", - заявили аналітики Ci. замітка у четвер.

Аналітики додали, що валовий експорт сирої нафти і нафтопродуктів досяг нового максимуму в 12 мільйонів барелів на день, що набагато вище за рівень пропозиції будь-якої іншої країни, додали аналітики з посиланням на дані EIA.