Нафта дешевшає після того, як тижневі дані про запаси сирої нафти в США перевершили очікування

Нафта впала на азіатських торгах у середу вранці, скоротивши два дні поспіль зростання після того, як галузевий звіт показав, що запаси сирої нафти в США зненацька зросли минулого тижня, що свідчить про можливе послаблення попиту на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які виросли більш ніж на 3% цього тижня, подешевшали на 37 центів, або 0,5%, до 74,95 долара за барель о 04:00 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 39 центів, або на 0,6%, до 69,28 долара.

Дані Американського інституту нафти у вівторок показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 17 березня, повідомили джерела.

Це не виправдало очікувань восьми аналітиків, опитаних Reuters, про просідання приблизно на 1,6 млн барелів.

Трейдери та аналітики стежитимуть за даними Управління енергетичної інформації США у середу, щоб побачити, чи підтверджують вони ознаки зниження попиту на нафту.

У той же час ринки очікують на результати засідання Федеральної резервної системи США в середу, яке багато хто вважає найскладнішим політичним рішенням ФРС останнім часом.

Очікується, що після зустрічі голова Джером Пауелл представить нові економічні прогнози та шлях центрального банку до підвищення процентних ставок.

У той час як ринок очікує, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у середу, деякі провідні спостерігачі за центральним банком кажуть, що він може призупинити подальше підвищення ставок або відкласти випуск нових економічних прогнозів через турбулентність в глобальному банківському секторі.

Призупинення підвищення ставок допоможе стимулювати економічну активність та, у свою чергу, підвищити попит на паливо.

Ціни на нафту минулого тижня продемонстрували найбільше зниження за місяці, після гучних банкрутств американських банків, що почалися 10 березня, та кризи в європейському Credit Suisse. Екстрений порятунок Credit Suisse у вихідні допоміг пожвавити ціни на нафту.

Представники ОПЕК+, менеджери хедж-фондів та учасники нафтового ринку назвали недавнє зниження цін на нафту спекулятивним і наполягали на тому, що попит, що росте, підштовхне ціни до вищих рівнів у найближчі місяці.

Аналітики ANZ заявили, що провідні трейдери вбачають фундаментальні проблеми з нафтою, які сприяють зростанню цін.

«Є побоювання, що за умов банківської кризи пропозиція може постраждати більше, ніж попит. Видобуток сланцю в США найбільше схильний до ризику через посилення кредитних умов з боку регіональних банків США», - зазначають аналітики ANZ у клієнтській записці.