Нафта дешевшає, оскільки банківські потрясіння стримують настрої

Нафта дрейфувала вниз у вівторок, оскільки банківські потрясіння, що тривали більше тижня, продовжували позначатися на впевненості ринку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні подешевшали на 71 цент, або 1%, до $73,08 за барель о 05:14 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 74 центи, або 1,1%, до 66,90 долара за барель.

На попередній сесії і Brent, і WTI впали приблизно на 3 долари за барель, перш ніж піднятися вище. Це було після того, як UBS кинув рятувальне коло Credit Suisse і великим центральним банкам, заявивши, що вони підвищать ринкову ліквідність і підтримають банківську систему.

Термін дії квітневого контракту WTI спливає у вівторок. Травневий контракт, зараз найактивніший, подешевшав на 64 центи, або 0,9%, до 67,18 долара за барель.

"Зараз ціни на нафту в основному залежать від впливу на довіру інвесторів на макрорівні", - кажуть аналітики Haitong Futures. «Якщо банківська криза не пошириться далі, ринкові настрої можуть стабілізуватися і у цін на нафту з'явиться шанс відновитися».

Одним із факторів впливу буде рішення Федеральної резервної системи про те, чи слід і на скільки підвищувати процентні ставки після завершення дводенного засідання у середу.

З того часу, як цього місяця почалися банківські конфлікти, ринкова оцінка найбільш ймовірного розміру наступного кроку ФРС впала з 50 до 25 базисних пунктів.

Тим часом, офіційні особи G7 заявили, що Група семи навряд чи піде на запланований перегляд граничного рівня цін на російську нафту в 60 доларів за барель. Офіційні особи заявили, що Європейська комісія заявила послам країн ЄС на вихідних, що G7 не має стійкого бажання негайного перегляду.

Зустріч ОПЕК+, до якої входять найбільші країни-експортери нафти та союзники, зокрема Росія, призначено на 3 квітня. У жовтні група домовилася про зниження цільового показника щоденного видобутку нафти на 2 млн. барелів до кінця 2023 року.

Експорт сирої нафти з США в Європу досяг рекордних 2,1 млн барелів на день (в середньому за місяць), що було викликано падінням ціни на нафту WTI по відношенню до Brent і слабшим попитом на нафту з боку нафтопереробних заводів США.

Попереднє опитування Reuters показало, що запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США, за оцінками, скоротилися минулого тижня.