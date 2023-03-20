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Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС
16:03 20.03.2023 |
Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 20 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,3 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне пальне - 48,12 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 22,24 гривні за літр (-0,07 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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