Падіння цін на бензин припинилося, дизель та автогаз дешевшають на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 20 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,3 гривень за літр (+0,03 гривень), на дизельне пальне - 48,12 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 22,24 гривні за літр (-0,07 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:



