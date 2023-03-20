Гуртові партії бензину А-95 за тиждень (з 10 по 17 березня) знизилися на 1 грн/л, а вартість дизельного пального просіла на 0,75 грн/л

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У середньому по країні бензин А-95 у п'ятницю можна було придбати за 36 грн/л, а торговельний діапазон на цей ресурс був у межах 33,5-38 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л.

Найдешевші пропозиції «п'ятірки» озвучувалися в південному й західному регіонах країни - 33,5-37 грн/л, дорожче пропонувався ресурс А-95 у північному й центральному регіонах - за 34-39 грн/л. На цьому тижні зросла вартість гуртових партій бензину А-92, порівняно з минулою п'ятницею він підвищився на 0,25 грн/л, до 33,75 грн/л.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному й західному кордонах не змінилася і тримається на рівні 34,5 грн/л і 33,5 грн/л, відповідно.

Ціни на дизпальне у п'ятницю у середньому були на позначці 38 грн/л, а торгівля провадилась у межах 34,0-42,0 грн/л, що на 0,5-1,0 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

У південному регіоні дизпальне можна було придбати в межах 34,0-37,5 грн/л, а за тиждень середня ціна тут знизилася на 1 грн/л, до 36,25 грн/л. У західному регіоні ДП торгувалось за 35,25-39 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 0,5 грн/л, до 37,5 грн/л. У північному регіоні вартість дизпального за тиждень не змінилась і тримається на рівні 38,25 грн/л. В свою чергу в східному й центральному регіонах цінники на ДП за цей же період скинули по 0,5-1 грн/л (35,5-42 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 40,5 грн/л і 39,5 грн/л відповідно.

Вартість ДП на південному кордоні з 10 по 17 березня знизилася на 0,75 грн/л, до 34,75 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне просіло на 0,5 грн/л, до 35,5 грн/л.

«Новим стимулом для зниження цін у гурті стало суттєве падіння котирувань в Європі. До цієї миті оператори намагалися тримати ціни, проте після просідання вартості нафтопродуктів на зовнішніх ринках у гурті з'явилися пропозиції ДП вже й за 34 грн/л», - каже співрозмовник enkorr.

Раніше enkorr повідомляв, що з початку березня ціни на дизпальне і бензини у Середземномор'ї й портах північної Європи знизились на $102/т і $69/т відповідно.

