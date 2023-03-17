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Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні знизилися
14:21 17.03.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (-0,06 гривень), на дизельне паливо - 48,17 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 22, 31 грн за літр (-0,16 грн).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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