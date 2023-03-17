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За тиждень автогаз на АЗС у середньому здешевшав на 65 коп./л
13:43 17.03.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок - до 22,31 грн за літр. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи «А-95»
Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,67 грн і 0,73 грн, до 23,08 і 22,96 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 30 копійок, до 21,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 21,51 грн/л (-53 копійки), 20,99 грн/л (-70 копійок), 21,22 грн/л (-30 копійок) і 21,85 грн/л (-57 коп.) відповідно.
Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 19,95 грн/л, де він за тиждень втратив 0,5 грн (див. табл.).Зміна роздрібних цін на АЗС із 10 по 17 березня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
23,74
|
-0,38
|
Rodnik
|
23,49
|
-0,30
|
ОККО
|
23,08
|
-0,67
|
Neftek
|
22,99
|
-0,50
|
WOG
|
22,96
|
-0,73
|
Ovis
|
22,79
|
-1,20
|
BVS
|
22,79
|
-0,40
|
Автотранс
|
22,78
|
-1,00
|
ZOG
|
22,50
|
-1,00
|
Кворум
|
22,48
|
-0,50
|
Катрал
|
22,37
|
-0,40
|
U.GO
|
22,29
|
-0,73
|
UPG
|
22,21
|
-0,53
|
Shell
|
22,15
|
-0,84
|
Green Wave
|
22,10
|
-0,15
|
VostokGaz
|
21,99
|
-0,50
|
Укрнафта
|
21,95
|
-0,30
|
Mango
|
21,88
|
-1,50
|
Chipo
|
21,85
|
-0,57
|
БРСМ-Нафта
|
21,85
|
-0,56
|
Авіас
|
21,51
|
-0,53
|
Luxwen
|
21,29
|
-0,50
|
AMIC
|
21,22
|
-0,30
|
VST
|
21,20
|
-0,80
|
KLO
|
20,99
|
-0,70
|
Олас
|
20,95
|
-1,00
|
Фактор
|
20,80
|
-0,80
|
Авантаж 7
|
19,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
22,31
|
-0,65
|
|
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