Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За тиждень автогаз на АЗС у середньому здешевшав на 65 коп./л

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок - до 22,31 грн за літр. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи «А-95»

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,67 грн і 0,73 грн, до 23,08 і 22,96 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 30 копійок, до 21,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 21,51 грн/л (-53 копійки), 20,99 грн/л (-70 копійок), 21,22 грн/л (-30 копійок) і 21,85 грн/л (-57 коп.) відповідно.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 19,95 грн/л, де він за тиждень втратив 0,5 грн (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 10 по 17 березня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

23,74

-0,38

Rodnik

23,49

-0,30

ОККО

23,08

-0,67

Neftek

22,99

-0,50

WOG

22,96

-0,73

Ovis

22,79

-1,20

BVS

22,79

-0,40

Автотранс

22,78

-1,00

ZOG

22,50

-1,00

Кворум

22,48

-0,50

Катрал

22,37

-0,40

U.GO

22,29

-0,73

UPG

22,21

-0,53

Shell

22,15

-0,84

Green Wave

22,10

-0,15

VostokGaz

21,99

-0,50

Укрнафта

21,95

-0,30

Mango

21,88

-1,50

Chipo

21,85

-0,57

БРСМ-Нафта

21,85

-0,56

Авіас

21,51

-0,53

Luxwen

21,29

-0,50

AMIC

21,22

-0,30

VST

21,20

-0,80

KLO

20,99

-0,70

Олас

20,95

-1,00

Фактор

20,80

-0,80

Авантаж 7

19,95

-0,50

Середня ціна в Україні

22,31

-0,65
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7170
  0,0987
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1758  0,03 0,07 38,8890  0,03 0,07
EUR 40,1526  0,11 0,27 41,1219  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес