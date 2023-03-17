За тиждень автогаз на АЗС у середньому здешевшав на 65 коп./л

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 10 по 17 березня, у мережах автозаправних станцій в середньому знизилась на 65 копійок - до 22,31 грн за літр. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку Консалтингової групи «А-95»

Так, на АЗС ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,67 грн і 0,73 грн, до 23,08 і 22,96 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт зменшилась на 30 копійок, до 21,95 грн/л. На станціях «Авіас», KLO, Amic і Chipo цінники встановлено на рівні 21,51 грн/л (-53 копійки), 20,99 грн/л (-70 копійок), 21,22 грн/л (-30 копійок) і 21,85 грн/л (-57 коп.) відповідно.

Найдешевше автогаз можна купити на станціях «Авантаж 7», за 19,95 грн/л, де він за тиждень втратив 0,5 грн (див. табл.).