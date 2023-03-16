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Марк Твен
Пальне на українських АЗС продовжує дешевшати
13:43 16.03.2023 |
Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Так, дизпальне в період з 15 по 16 березня в середньому здешевшало на 36 коп/л, до 48,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Такі мережі, як Shell, Socar, KLO, UPG, «Укр-Петроль», Ovis зменшили вартість дизпального на 1 грн/л, мережа «Маркет» - на 2 грн/л.
«Укрнафта», Chipo, Mango, ZOG й «БРСМ-Нафта» відкоригували вартість ДП у бік зменшення на 50-85 коп./л. ( див. табл.).
Бензини на 1 грн/л здешевшали на станціях KLO, BVS і «Маркет».
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 по 16 березня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,50
|
-0,50
|
AMIC
|
47,62
|
-0,08
|
47,49
|
0,00
|
49,10
|
-0,66
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
49,89
|
-1,10
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
49,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,31
|
-0,07
|
45,83
|
-0,49
|
KLO
|
46,99
|
-1,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
-1,00
|
U.GO
|
46,00
|
-0,17
|
47,75
|
-0,20
|
47,86
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
48,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
45,90
|
-1,00
|
BVS
|
46,99
|
-1,00
|
48,99
|
-1,00
|
48,99
|
0,00
|
Chipo
|
45,30
|
0,00
|
46,10
|
-0,85
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Prime
|
46,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
-1,00
|
Кворум
|
44,78
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Mango
|
44,91
|
0,00
|
45,99
|
-0,50
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
46,99
|
-1,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
Luxwen
|
45,79
|
0,00
|
47,29
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
ZOG
|
46,50
|
0,00
|
47,40
|
-0,60
|
Олас
|
44,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
45,89
|
0,00
|
46,89
|
0,00
|
Маркет
|
43,49
|
-1,01
|
45,49
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,33
|
-0,03
|
49,18
|
-0,02
|
48,25
|
-0,36
|
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