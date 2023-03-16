Пальне на українських АЗС продовжує дешевшати

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Так, дизпальне в період з 15 по 16 березня в середньому здешевшало на 36 коп/л, до 48,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Такі мережі, як Shell, Socar, KLO, UPG, «Укр-Петроль», Ovis зменшили вартість дизпального на 1 грн/л, мережа «Маркет» - на 2 грн/л.

«Укрнафта», Chipo, Mango, ZOG й «БРСМ-Нафта» відкоригували вартість ДП у бік зменшення на 50-85 коп./л. ( див. табл.).

Бензини на 1 грн/л здешевшали на станціях KLO, BVS і «Маркет».

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 по 16 березня 2023 р., грн/л: