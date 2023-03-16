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АНАЛІТИКА

Пальне на українських АЗС продовжує дешевшати

 

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Так, дизпальне в період з 15 по 16 березня в середньому здешевшало на 36 коп/л, до 48,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Такі мережі, як Shell, Socar, KLO, UPG, «Укр-Петроль», Ovis зменшили вартість дизпального на 1 грн/л, мережа «Маркет» - на 2 грн/л.

«Укрнафта», Chipo, Mango, ZOG й «БРСМ-Нафта» відкоригували вартість ДП у бік зменшення на 50-85 коп./л. ( див. табл.).

Бензини на 1 грн/л здешевшали на станціях KLO, BVS і «Маркет».

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 по 16 березня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

49,99

0,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

49,99

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

0,00

Укрнафта

45,50

0,00

46,50

0,00

46,50

-0,50

AMIC

47,62

-0,08

47,49

0,00

49,10

-0,66

Shell

48,40

0,00

50,99

0,00

49,89

-1,10

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

49,99

-1,00

БРСМ-Нафта

    

45,31

-0,07

45,83

-0,49

KLO

46,99

-1,00

48,99

0,00

46,99

-1,00

U.GO

46,00

-0,17

47,75

-0,20

47,86

0,00

Автотранс

46,98

0,00

    

48,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

45,90

-1,00

BVS

46,99

-1,00

48,99

-1,00

48,99

0,00

Chipo

45,30

0,00

    

46,10

-0,85

Авантаж 7

44,00

0,00

    

46,00

0,00

Prime

46,00

0,00

    

45,00

0,00

Укр-Петроль

44,00

0,00

    

45,00

-1,00

Кворум

44,78

0,00

    

46,98

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

46,99

0,00

Mango

44,91

0,00

    

45,99

-0,50

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

46,99

-1,00

VST

43,90

0,00

    

45,90

0,00

Luxwen

45,79

0,00

47,29

0,00

47,99

0,00

ZOG

46,50

0,00

    

47,40

-0,60

Олас

44,50

0,00

    

46,50

0,00

VostokGaz

45,89

0,00

    

46,89

0,00

Маркет

43,49

-1,01

    

45,49

-2,00

Середня ціна в Україні

47,33

-0,03

49,18

-0,02

48,25

-0,36
За матеріалами: EnKorr
 

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