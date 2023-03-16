Нафта трохи відновлює позиції, оскільки Credit Suisse отримав рятувальний круг

Ціни на нафту трохи відновилися у четвер після падіння до 15-місячного мінімуму на попередній сесії, оскільки ринки дещо заспокоїлися після того, як швейцарські регулятори надали Credit Suisse рятувальний круг.

Але через побоювання кризи, що поглиблюється, для банків по всьому світу настрої учасників ринку залишалися нестійкими: обидва еталони втратили деякі досягнення на початку четверга, в результаті яких Brent піднялася більш ніж на 1 долар.

Станом на 04:27 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 58 центів, або 0,8%, до 74,27 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 51 цент, також на 0,8%, до 68,12 долара за барель.

У середу, третій день зниження поспіль, ціна на нафту в США впала нижче за 70 доларів за барель вперше з 20 грудня 2021 року.

Brent втратив майже 10% з моменту закриття у п'ятницю, тоді як нафта в США впала приблизно на 11%.

Credit Suisse у четвер заявив, що займе до 54 мільярдів доларів у центрального банку Швейцарії, щоб зміцнити свою ліквідність та довіру інвесторів після того, як падіння його акцій посилило побоювання щодо світової фінансової кризи.

"Настрої на ринку погіршилися, оскільки банківська криза поширилася на Європу зі США... Майбутня тенденція залежатиме від рівня ринкового занепокоєння, навіть якщо фундаментальні показники не обов'язково вказують на ведмежі ознаки", - заявили аналітики Haitong Futures у звіті. Примітка для клієнтів.

Більш оптимістичні прогнози ОПЕК щодо попиту на нафту в Китаї також підтримали ціни на нафту, сказав Лім Тай Ан, аналітик Phillip Nova Pte.

Раніше цього тижня ОПЕК підвищила свій прогноз попиту на нафту в Китаї на 2023 рік, а щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у середу відзначив очікуване зростання попиту на нафту внаслідок відновлення авіаперевезень та відновлення економіки Китаю після відмови від політики нульового поширення COVID.

Але побоювання щодо надлишку залишаються.

У звіті МЕА йдеться, що комерційні запаси нафти в розвинених країнах ОЕСР досягли 18-місячного максимуму, тоді як видобуток нафти в Росії в лютому залишався на рівні, близькому до довоєнного, незважаючи на санкції щодо її морського експорту.

Запаси сирої нафти в США також зросли минулого тижня на 1,6 млн. барелів, перевищивши очікування аналітиків про зростання на 1,2 млн. барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації.

Пізніше у четвер політики Європейського центрального банку схиляються до підвищення ставки на піввідсотка, оскільки економіка єврозони набирає сили, а інфляція залишиться високою протягом багатьох років.

Більш високі відсоткові ставки можуть призвести до зниження попиту на нафту в міру уповільнення економічного зростання, але побоювання з приводу фінансової кризи, що поглиблюється, для банківського сектора також можуть вплинути на попит на нафту.