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На АЗС здешевшало в основному ДП
15:41 15.03.2023 |
Відучора на автозаправних станціях у середньому на 29 копійок здешевшав літр дизельного пального - до 48,61 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Такі мережі як ОККО, WOG, BVS, Prime та інші за день зменшили ціну на дизель в основному на 1,00-1,01 грн/л, до 45,00-49,99 грн/л. Мережі «Авіас», «Укрнафта», Shell, Socar і ще деякі зберегли ціни на дизпальне на попередньому рівні (див. табл.).
Загалом же найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), найдорожче - за 50,99 грн/л - на заправках Shell і Socar.
Придбати «п'ятірку» сьогодні можна за 43,90-50,00 грн/л, «п'ятірку плюс» - за 45,38-51,00 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 15 березня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
15.03.23
|
Зм.
|
15.03.23
|
Зм.
|
15.03.23
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
49,99
|
-1,01
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
49,99
|
-1,01
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
AMIC
|
47,70
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
49,75
|
-0,11
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,38
|
0,14
|
46,32
|
0,06
|
KLO
|
47,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
U.GO
|
46,17
|
0,00
|
47,95
|
0,00
|
47,86
|
-0,17
|
Автотранс
|
46,98
|
-1,00
|
48,98
|
-1,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
BVS
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
Chipo
|
45,30
|
-0,07
|
46,95
|
-0,63
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Prime
|
46,00
|
0,00
|
45,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
44,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,78
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Mango
|
44,91
|
0,00
|
46,49
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
45,90
|
0,00
|
Neftek
|
45,49
|
-2,00
|
47,99
|
-2,00
|
46,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,36
|
-0,01
|
49,21
|
0,00
|
48,61
|
-0,29
|
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