Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На АЗС здешевшало в основному ДП

 

Відучора на автозаправних станціях у середньому на 29 копійок здешевшав літр дизельного пального - до 48,61 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Такі мережі як ОККО, WOG, BVS, Prime та інші за день зменшили ціну на дизель в основному на 1,00-1,01 грн/л, до 45,00-49,99 грн/л. Мережі «Авіас», «Укрнафта», Shell, Socar і ще деякі зберегли ціни на дизпальне на попередньому рівні (див. табл.).

Загалом же найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), найдорожче - за 50,99 грн/л - на заправках Shell і Socar.

Придбати «п'ятірку» сьогодні можна за 43,90-50,00 грн/л, «п'ятірку плюс» - за 45,38-51,00 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 15 березня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

15.03.23

Зм.

15.03.23

Зм.

15.03.23

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

49,99

-1,01

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

49,99

-1,01

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

0,00

Укрнафта

45,50

0,00

46,50

0,00

47,00

0,00

AMIC

47,70

0,00

47,99

0,00

49,75

-0,11

Shell

48,40

0,00

50,99

0,00

50,99

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

50,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

45,38

0,14

46,32

0,06

KLO

47,99

0,00

48,99

0,00

47,99

0,00

U.GO

46,17

0,00

47,95

0,00

47,86

-0,17

Автотранс

46,98

-1,00

    

48,98

-1,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

46,90

0,00

BVS

47,99

0,00

49,99

0,00

48,99

-1,00

Chipo

45,30

-0,07

    

46,95

-0,63

Авантаж 7

44,00

0,00

    

46,00

0,00

Prime

46,00

0,00

    

45,00

-1,00

Укр-Петроль

44,00

0,00

    

46,00

0,00

Кворум

44,78

0,00

    

46,98

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

46,99

0,00

Mango

44,91

0,00

    

46,49

0,00

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

47,99

0,00

VST

43,90

0,00

    

45,90

0,00

Neftek

45,49

-2,00

47,99

-2,00

46,99

-2,00

Середня ціна в Україні

47,36

-0,01

49,21

0,00

48,61

-0,29
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,1682
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0978  0,05 0,13 38,8459  0,05 0,13
EUR 40,2856  0,11 0,29 41,2656  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес