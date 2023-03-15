На АЗС здешевшало в основному ДП

Відучора на автозаправних станціях у середньому на 29 копійок здешевшав літр дизельного пального - до 48,61 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Такі мережі як ОККО, WOG, BVS, Prime та інші за день зменшили ціну на дизель в основному на 1,00-1,01 грн/л, до 45,00-49,99 грн/л. Мережі «Авіас», «Укрнафта», Shell, Socar і ще деякі зберегли ціни на дизпальне на попередньому рівні (див. табл.).

Загалом же найдешевше придбати дизпальне можна на АЗС Prime, за 45,00 грн/л (-1 грн/л), найдорожче - за 50,99 грн/л - на заправках Shell і Socar.

Придбати «п'ятірку» сьогодні можна за 43,90-50,00 грн/л, «п'ятірку плюс» - за 45,38-51,00 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 15 березня 2023 р., грн/л: