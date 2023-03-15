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Нафта дорожчає на очікуваннях попиту з боку Китаю та зниженні побоювань щодо банківської кризи
12:10 15.03.2023 |
Нафта зросла майже на 1% у середу після досягнення тримісячного мінімуму на попередній сесії, оскільки економічні дані Китаю зміцнили надії на відновлення попиту, та послабленні занепокоєння на ширших ринках щодо нової фінансової кризи.
Як показали дані в середу, економічна активність Китаю зросла у перші два місяці 2023 року, оскільки споживання та інвестиції в інфраструктуру сприяли відновленню після припинення суворих заходів щодо заборони поширення COVID-19.
"Сьогодні вранці ціни на нафту відновлюються, оскільки трейдери вітають шквал позитивних макроекономічних даних з Китаю", - сказав Стівен Бреннок із нафтового брокера PVM.
Нафта марки Brent подорожчала на 54 центи, або 0,7%, до 79,99 долара за барель на 09:15 за Грінвічем. Американські ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 76 центів, або на 1,1%, до 72,09 долара.
У вівторок обидва індекси впали більш ніж на 4% до тримісячного мінімуму під тиском побоювань, що крах Silicon Valley Bank (SVB) минулого тижня та банкрутства інших банків США можуть спровокувати нову фінансову кризу, яка позначиться на попиті на пальне.
За словами аналітиків, ці побоювання ослабли у середу. Дані стосовно інфляції в США, які відповідали очікуванням, посилили ставки на невелике підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою на засіданні наступного тижня, що також викликало підвищення настроїв.
«Сьогодні інвестори та трейдери почуваються невимушено», - сказав Наїм Аслам, головний інвестиційний директор Zaye Capital Markets.
У середу останній щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства відзначив майбутнє зростання попиту на нафту з боку Китаю, тоді як на день раніше ОПЕК підвищила свій прогноз попиту на нафту в Китаї на 2023 рік.
Що стосується інших майбутніх даних, інвестори стежитимуть за публікацією офіційних даних про запаси нафти в США пізніше в середу, щоб побачити, чи вони підтверджують зростання запасів сирої нафти на 1,2 млн барелів, про яке повідомив у вівторок Американський інститут нафти.
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