Бензин, дизель, автогаз та бензин дешевшають

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 14 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,37 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 48,90 гривень за літр (-0,0 гривень), на автогаз - 22, 70 гривень за літр (-0,12 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: