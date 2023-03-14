Ціни на нафту продовжують падати через закриття SVB

Ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель у вівторок, продовживши зниження попереднього дня, оскільки крах Silicon Valley Bank сколихнув фондові ринки і викликав побоювання з приводу нової фінансової кризи.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,64 долара, або 2%, до 79,13 долара за барель на 10:01 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,74 долара, або 2,3%, до 73,06 долара за барель. У понеділок Brent та WTI впали до мінімуму з початку січня та грудня відповідно.

Ціни на нафту впали на тлі спаду, що триває, на фондових ринках.

"Ми розглядаємо події понеділка довкола регіональних банків США як більше галасу, ніж новин для товарних ринків, і вони не повинні мати будь-якого значущого середньострокового та довгострокового впливу", - сказав аналітик UBS Карстен Менке.

Раптове закриття SVB Financial викликало побоювання щодо ризиків для інших банків, пов'язаних із різким підвищенням відсоткових ставок Федеральною резервною системою США за останній рік.

Трейдери більше не очікують на підвищення ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) наступного тижня, при поточному прогнозі підвищення на 25 б.п., навіть перед виходом даних за споживчими цінами в США у вівторок.

Нижче зростання ставки може означати ослаблення долара, що, у свою чергу, є бугаєвим сигналом для нафтових цін.

Економісти, опитані агентством Reuters, прогнозують, що споживчі ціни зростуть на 0,4% у лютому, що знизить зростання ІСЦ у річному вирахуванні до 6,0% у лютому і стане найнижчим зростанням у річному обчисленні з вересня 2021 року.

Сильніший, ніж очікувалося, показник споживчої інфляції у США може чинити подальший знижувальний тиск на ціни на нафту.

Тим часом, споживча інфляція в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, у лютому сповільнилася до найнижчого рівня за рік.

Щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо ринку нафти буде опубліковано пізніше у вівторок перед звітом, підготовленим Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) у середу.

Щодо пропозиції, очікується, що Американський інститут нафти опублікує галузеві дані про запаси нафти в США о 16:30 за східним часом/20:30 за Грінвічем.

Шестеро аналітиків, опитаних агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти зросли в середньому приблизно на 600 000 барелів минулого тижня.