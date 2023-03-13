Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз знизилися. Бензин трохи подорожчав

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 13 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин трохи подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,39 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 48,92 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 22, 82 гривні за літр (-0,13 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: