Ціни на нафту зростають через попит з боку Китаю та послаблення долара

Ціни на нафту зросли в ході азіатських торгів в понеділок, оскільки відновлення попиту в Китаї та ослаблення долара надали підтримку ринку, приголомшеному перспективою можливого подальшого підвищення процентної ставки в США.

Після початкового зниження ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 19 центів, або 0,23%, до 82,97 долара за барель на 04:10 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 20 центів, або на 0,26%, до 76,88 долара за барель.

Настрої учасників ринку були нестійкими, оскільки побоювання щодо подальшого посилення грошово-кредитної політики ФРС посилилися високими запасами сирої нафти в США, зазначають аналітики ANZ Bank.

"Це схоже на те, як битва за зростаючі дані про активність на Сході зустрічається з макроекономічними проблемами на Заході", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, коментуючи конкуруючі фактори настроїв на ринку сирої нафти.

«З погляду нафтового трейдера долар США має відступити, оскільки трейдери відмовляються від повторного прискорення підвищення ФРС. Це, своєю чергою, відкриває шлях для сильніших китайських фундаментальних показників, щоб домінувати у торгівлі сировинними товарами», - додав Іннес.

Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют, надаючи підтримку цінам на нафту.

Банкрутство Silicon Valley Bank та нью-йоркського Signature Bank та побоювання з приводу можливого зараження призвели до розпродажу активів у США наприкінці минулого тижня, що також чинило знижувальний тиск на долар.

Коментарі генерального директора Saudi Aramco Аміна Насера в неділю про попит на сиру нафту в Китаї також надали деяку підтримку.

«Якщо взяти до уваги відкриття Китаю, збільшення запасів реактивного палива та дуже обмежені резервні потужності, ми говоримо про 2 мільйони барелів, тому, як я вже сказав, ми виявляємо обережний оптимізм у короткостроковій та середньостроковій перспективі, і ринок залишиться жорстко збалансованим», - сказав він. сказав.

Коментарі з'явилися після оголошення про те, що Ер-Ріяд і Тегеран домовилися відновити дипломатичні відносини в рамках угоди за посередництва Китаю, що потенційно прокладає шлях до відродження ядерної угоди, яка дозволить експортувати іранську нафту під санкціями.

Коливання цін на нафту на початку тижня були за позитивним імпульсом у п'ятницю, коли дані щодо зайнятості в США несподівано опинилися в плюсі. Дані за лютий перевершили очікування: кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі зросла на 311 000 у порівнянні з очікуваним збільшенням кількості робочих місць на 205 000, згідно з опитуванням Reuters.

Що стосується середньострокової та довгострокової перспективи поставок, компанія Baker Hughes Co заявила в п'ятницю, що енергетичні компанії США цього тижня вперше з липня 2020 року скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що працюють четвертий тиждень поспіль.