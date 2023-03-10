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АНАЛІТИКА

Менше за 23 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дешевшати

 

Середня ціна на автогаз у період із 3 по 10 березня на АЗС зменшилась іще на 0,71 грн/л - до 22,95 грн/л порівняно з 23,67 грн/л минулого тижня. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,45-24,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 87 і 83 копійки, до 23,75 грн/л на ОККО й 23,68 грн/л на WOG відповідно.

Ціни на АЗС BVS просіли найбільше (на 1,80 грн/л) - до 23,19 грн/л. Найменше упродовж тижня автогаз здешевшав на станціях мережі U.GO - до 23,01 грн/л (-7 коп./л).

Найдорожче наразі автомобільний газ можна придбати на станціях мережі Socar - за 24,12 грн/л (-50 коп./л). Найдешевше цей вид пального традиційно коштує на АЗС «Авантаж 7» - 20,45 грн/л (-50 коп./л).

Різниця цін на автогаз становить для різних мереж 3,67 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 10 березня, грн/л:

Компанія

LPG

10.03.23

Зм.

SOCAR

24,12

-0,50

Ovis

23,99

-0,30

Rodnik

23,79

-1,20

Автотранс

23,78

-1,20

ОККО

23,75

-0,87

WOG

23,68

-0,83

ZOG

23,50

-0,50

Neftek

23,49

-0,50

Mango

23,38

-0,62

BVS

23,19

-1,80

U.GO

23,01

-0,07

Shell

22,99

-0,50

Кворум

22,98

-0,30

Катрал

22,77

-1,00

UPG

22,74

-0,76

Рур груп

22,50

-1,00

VostokGaz

22,49

-0,35

Chipo

22,42

-0,42

БРСМ-Нафта

22,40

-0,59

Укрнафта

22,25

-0,80

Green Wave

22,25

-0,75

Авіас

22,04

-0,64

VST

22,00

-1,50

Luxwen

21,79

-0,80

KLO

21,69

-0,60

Фактор

21,60

-0,20

AMIC

21,52

-0,53

Авантаж 7

20,45

-0,50

Середня ціна в Україні

22,95

-0,71
За матеріалами: EnKorr
 

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