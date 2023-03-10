Менше за 23 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дешевшати

Середня ціна на автогаз у період із 3 по 10 березня на АЗС зменшилась іще на 0,71 грн/л - до 22,95 грн/л порівняно з 23,67 грн/л минулого тижня. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,45-24,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 87 і 83 копійки, до 23,75 грн/л на ОККО й 23,68 грн/л на WOG відповідно.

Ціни на АЗС BVS просіли найбільше (на 1,80 грн/л) - до 23,19 грн/л. Найменше упродовж тижня автогаз здешевшав на станціях мережі U.GO - до 23,01 грн/л (-7 коп./л).

Найдорожче наразі автомобільний газ можна придбати на станціях мережі Socar - за 24,12 грн/л (-50 коп./л). Найдешевше цей вид пального традиційно коштує на АЗС «Авантаж 7» - 20,45 грн/л (-50 коп./л).

Різниця цін на автогаз становить для різних мереж 3,67 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 10 березня, грн/л: