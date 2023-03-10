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Менше за 23 грн/л: автогаз на АЗС продовжує дешевшати
15:20 10.03.2023 |
Середня ціна на автогаз у період із 3 по 10 березня на АЗС зменшилась іще на 0,71 грн/л - до 22,95 грн/л порівняно з 23,67 грн/л минулого тижня. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,45-24,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 87 і 83 копійки, до 23,75 грн/л на ОККО й 23,68 грн/л на WOG відповідно.
Ціни на АЗС BVS просіли найбільше (на 1,80 грн/л) - до 23,19 грн/л. Найменше упродовж тижня автогаз здешевшав на станціях мережі U.GO - до 23,01 грн/л (-7 коп./л).
Найдорожче наразі автомобільний газ можна придбати на станціях мережі Socar - за 24,12 грн/л (-50 коп./л). Найдешевше цей вид пального традиційно коштує на АЗС «Авантаж 7» - 20,45 грн/л (-50 коп./л).
Різниця цін на автогаз становить для різних мереж 3,67 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 10 березня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
10.03.23
|
Зм.
|
SOCAR
|
24,12
|
-0,50
|
Ovis
|
23,99
|
-0,30
|
Rodnik
|
23,79
|
-1,20
|
Автотранс
|
23,78
|
-1,20
|
ОККО
|
23,75
|
-0,87
|
WOG
|
23,68
|
-0,83
|
ZOG
|
23,50
|
-0,50
|
Neftek
|
23,49
|
-0,50
|
Mango
|
23,38
|
-0,62
|
BVS
|
23,19
|
-1,80
|
U.GO
|
23,01
|
-0,07
|
Shell
|
22,99
|
-0,50
|
Кворум
|
22,98
|
-0,30
|
Катрал
|
22,77
|
-1,00
|
UPG
|
22,74
|
-0,76
|
Рур груп
|
22,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
22,49
|
-0,35
|
Chipo
|
22,42
|
-0,42
|
БРСМ-Нафта
|
22,40
|
-0,59
|
Укрнафта
|
22,25
|
-0,80
|
Green Wave
|
22,25
|
-0,75
|
Авіас
|
22,04
|
-0,64
|
VST
|
22,00
|
-1,50
|
Luxwen
|
21,79
|
-0,80
|
KLO
|
21,69
|
-0,60
|
Фактор
|
21,60
|
-0,20
|
AMIC
|
21,52
|
-0,53
|
Авантаж 7
|
20,45
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
22,95
|
-0,71
|
|
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