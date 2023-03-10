Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще знизились

Тенденція падіння цін на пальне на автозаправних станціях хоч і трохи знизилась, але загалом тримається: з 3-го по 10-те березня бензини в середньому втратили в ціні 5-12 коп./л, до 47,38-49,23 грн/л, дизельне пальне - 47 коп./л, до 48,96 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, найбільше здешевшання бензину А-95 - 1 грн/л - відбулося у мережах АЗС VST і Luxwen, до 42,90 грн/л і 45,79 грн/л відповідно. У цій мережі на 1 грн/л здешевшав і А-95+, до 47,29 грн/л. Найменше «п'ятірка» просіла на АЗС Mango, до 45,49 грн/л.

Загалом же ціни на А-95 тримаються в межах 42,90-50,00 грн/л.

Найдорожче - за 50,00 грн/л - цей вид пального можна купити на станціях мережі «Авіас», яка упродовж цього тижня ціни на всі види пального не змінювала. За такою ж ціною мережа реалізує й дизпальне, тоді як «п'ятірка+» коштує на її АЗС на 50 коп. дорожче, 50,50 грн/л.

Найдешевше як «п'ятіркою», так і дизельним пальним торгує мережа VST: А-95 реалізує за 42,90 грн/л (-1 грн/л), дизель - за 43,90 грн/л (-3 грн/л).

Преміум-мережі упродовж цього тижня тримали ціну незмінною - 48,99 грн/л. Причому і на станціях ОККО, й на станціях WOG ціну не змінювали також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л) і дизельне пальне (51,00 грн/л).

На 0,25-1,01 грн/л упала ціна і на бензин А-95+. Найбільше «п'ятірка плюс» просіла на станціях мережі Neftek (-1,01 грн/л), до 49,99 грн/л. На станціях «Катрал» і Luxwen «п'ятірка плюс» втратила гривню на літрі, до 45,99 грн/л і 47,29 грн/л відповідно. Найменше - на 25 коп./л - А-95+ здешевшав у мережі Amic, до 47,99 грн/л.

У таких мережах, як «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль» ціни на ДП упродовж тижня залишались стабільними, гривню на літрі втратила мережа UPG (до 46,90 грн/л), півтори - «Рур груп» (до 46,99 грн/л), дві - Luxwen (до 47,99 грн/л).

На АЗС «Укрнафти» цього тижня «просів» тільки дизель - на 1,50 грн/л, до 47,00 грн/л, тоді як звичайна «п'ятірка» і «п'ятірка плюс» втрималися на попередньому рівні.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 березня 2023 р., грн/л: