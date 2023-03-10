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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще знизились

 

Тенденція падіння цін на пальне на автозаправних станціях хоч і трохи знизилась, але загалом тримається: з 3-го по 10-те березня бензини в середньому втратили в ціні 5-12 коп./л, до 47,38-49,23 грн/л, дизельне пальне - 47 коп./л, до 48,96 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, найбільше здешевшання бензину А-95 - 1 грн/л - відбулося у мережах АЗС VST і Luxwen, до 42,90 грн/л і 45,79 грн/л відповідно. У цій мережі на 1 грн/л здешевшав і А-95+, до 47,29 грн/л. Найменше «п'ятірка» просіла на АЗС Mango, до 45,49 грн/л.

Загалом же ціни на А-95 тримаються в межах 42,90-50,00 грн/л.

Найдорожче - за 50,00 грн/л - цей вид пального можна купити на станціях мережі «Авіас», яка упродовж цього тижня ціни на всі види пального не змінювала. За такою ж ціною мережа реалізує й дизпальне, тоді як «п'ятірка+» коштує на її АЗС на 50 коп. дорожче, 50,50 грн/л.

Найдешевше як «п'ятіркою», так і дизельним пальним торгує мережа VST: А-95 реалізує за 42,90 грн/л (-1 грн/л), дизель - за 43,90 грн/л (-3 грн/л).

Преміум-мережі упродовж цього тижня тримали ціну незмінною - 48,99 грн/л. Причому і на станціях ОККО, й на станціях WOG ціну не змінювали також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л) і дизельне пальне (51,00 грн/л).

На 0,25-1,01 грн/л упала ціна і на бензин А-95+. Найбільше «п'ятірка плюс» просіла на станціях мережі Neftek (-1,01 грн/л), до 49,99 грн/л. На станціях «Катрал» і Luxwen «п'ятірка плюс» втратила гривню на літрі, до 45,99 грн/л і 47,29 грн/л відповідно. Найменше - на 25 коп./л - А-95+ здешевшав у мережі Amic, до 47,99 грн/л.

У таких мережах, як «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль» ціни на ДП упродовж тижня залишались стабільними, гривню на літрі втратила мережа UPG (до 46,90 грн/л), півтори - «Рур груп» (до 46,99 грн/л), дві - Luxwen (до 47,99 грн/л).

На АЗС «Укрнафти» цього тижня «просів» тільки дизель - на 1,50 грн/л, до 47,00 грн/л, тоді як звичайна «п'ятірка» і «п'ятірка плюс» втрималися на попередньому рівні.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 березня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

10.03.23

Зм.

10.03.23

Зм.

10.03.23

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

51,00

0,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

51,00

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

0,00

Укрнафта

45,50

0,00

46,50

0,00

47,00

-1,50

AMIC

47,70

-0,55

47,99

-0,25

49,86

-0,55

Shell

48,40

0,00

50,99

0,00

50,99

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

50,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

45,38

-0,29

46,45

-0,64

KLO

47,99

0,00

48,59

0,00

47,99

0,00

U.GO

46,17

-0,33

47,95

-0,30

48,03

-0,50

Автотранс

47,98

0,00

    

49,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

46,90

-1,00

BVS

47,99

0,00

49,99

0,00

49,99

0,00

Chipo

45,37

0,00

    

47,58

-0,07

Авантаж 7

44,00

-0,50

    

46,00

-1,00

Prime

46,00

0,00

    

46,00

0,00

Укр-Петроль

44,00

0,00

    

47,00

0,00

Кворум

44,98

-0,30

    

47,78

-0,70

Рур груп

45,99

-1,00

    

46,99

-1,50

Mango

45,49

-0,17

    

47,07

-1,00

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

48,49

0,00

VST

42,90

-1,00

    

43,90

-3,00

Luxwen

45,79

-1,00

47,29

-1,00

47,99

-2,00

ZOG

46,50

0,00

    

48,00

0,00

Олас

44,50

0,00

    

46,90

0,00

VostokGaz

43,89

0,00

    

44,89

-1,50

Маркет

44,50

0,00

    

47,49

-1,41

Green Wave

46,00

0,00

    

47,00

-2,50

Катрал

    

45,99

-1,00

48,79

-1,00

Neftek

47,49

-0,51

49,99

-1,01

48,99

-1,01

Середня ціна в Україні

47,38

-0,12

49,23

-0,05

48,96

-0,47
За матеріалами: EnKorr
 

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