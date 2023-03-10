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Роздрібні ціни на пальне за тиждень ще знизились
13:15 10.03.2023 |
Тенденція падіння цін на пальне на автозаправних станціях хоч і трохи знизилась, але загалом тримається: з 3-го по 10-те березня бензини в середньому втратили в ціні 5-12 коп./л, до 47,38-49,23 грн/л, дизельне пальне - 47 коп./л, до 48,96 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, найбільше здешевшання бензину А-95 - 1 грн/л - відбулося у мережах АЗС VST і Luxwen, до 42,90 грн/л і 45,79 грн/л відповідно. У цій мережі на 1 грн/л здешевшав і А-95+, до 47,29 грн/л. Найменше «п'ятірка» просіла на АЗС Mango, до 45,49 грн/л.
Загалом же ціни на А-95 тримаються в межах 42,90-50,00 грн/л.
Найдорожче - за 50,00 грн/л - цей вид пального можна купити на станціях мережі «Авіас», яка упродовж цього тижня ціни на всі види пального не змінювала. За такою ж ціною мережа реалізує й дизпальне, тоді як «п'ятірка+» коштує на її АЗС на 50 коп. дорожче, 50,50 грн/л.
Найдешевше як «п'ятіркою», так і дизельним пальним торгує мережа VST: А-95 реалізує за 42,90 грн/л (-1 грн/л), дизель - за 43,90 грн/л (-3 грн/л).
Преміум-мережі упродовж цього тижня тримали ціну незмінною - 48,99 грн/л. Причому і на станціях ОККО, й на станціях WOG ціну не змінювали також на преміальний А-95+ (51,00 грн/л) і дизельне пальне (51,00 грн/л).
На 0,25-1,01 грн/л упала ціна і на бензин А-95+. Найбільше «п'ятірка плюс» просіла на станціях мережі Neftek (-1,01 грн/л), до 49,99 грн/л. На станціях «Катрал» і Luxwen «п'ятірка плюс» втратила гривню на літрі, до 45,99 грн/л і 47,29 грн/л відповідно. Найменше - на 25 коп./л - А-95+ здешевшав у мережі Amic, до 47,99 грн/л.
У таких мережах, як «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль» ціни на ДП упродовж тижня залишались стабільними, гривню на літрі втратила мережа UPG (до 46,90 грн/л), півтори - «Рур груп» (до 46,99 грн/л), дві - Luxwen (до 47,99 грн/л).
На АЗС «Укрнафти» цього тижня «просів» тільки дизель - на 1,50 грн/л, до 47,00 грн/л, тоді як звичайна «п'ятірка» і «п'ятірка плюс» втрималися на попередньому рівні.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 по 10 березня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
10.03.23
|
Зм.
|
10.03.23
|
Зм.
|
10.03.23
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
47,00
|
-1,50
|
AMIC
|
47,70
|
-0,55
|
47,99
|
-0,25
|
49,86
|
-0,55
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,38
|
-0,29
|
46,45
|
-0,64
|
KLO
|
47,99
|
0,00
|
48,59
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
U.GO
|
46,17
|
-0,33
|
47,95
|
-0,30
|
48,03
|
-0,50
|
Автотранс
|
47,98
|
0,00
|
49,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
46,90
|
-1,00
|
BVS
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Chipo
|
45,37
|
0,00
|
47,58
|
-0,07
|
Авантаж 7
|
44,00
|
-0,50
|
46,00
|
-1,00
|
Prime
|
46,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
44,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,98
|
-0,30
|
47,78
|
-0,70
|
Рур груп
|
45,99
|
-1,00
|
46,99
|
-1,50
|
Mango
|
45,49
|
-0,17
|
47,07
|
-1,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
48,49
|
0,00
|
VST
|
42,90
|
-1,00
|
43,90
|
-3,00
|
Luxwen
|
45,79
|
-1,00
|
47,29
|
-1,00
|
47,99
|
-2,00
|
ZOG
|
46,50
|
0,00
|
48,00
|
0,00
|
Олас
|
44,50
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
43,89
|
0,00
|
44,89
|
-1,50
|
Маркет
|
44,50
|
0,00
|
47,49
|
-1,41
|
Green Wave
|
46,00
|
0,00
|
47,00
|
-2,50
|
Катрал
|
45,99
|
-1,00
|
48,79
|
-1,00
|
Neftek
|
47,49
|
-0,51
|
49,99
|
-1,01
|
48,99
|
-1,01
|
Середня ціна в Україні
|
47,38
|
-0,12
|
49,23
|
-0,05
|
48,96
|
-0,47
|
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