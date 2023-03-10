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АНАЛІТИКА

Нафта прямує до сильнішого тижневого падіння з лютого через побоювання уповільнення зростання в США

 

Нафта впала четверту сесію в п'ятницю, досягнувши найбільшого тижневого падіння за п'ять тижнів через побоювання щодо перспективи різкого підвищення відсоткових ставок у Сполучених Штатах, що сповільнить зростання і вдарить по попиту на пальне.

Brent впала на 48 центів, або 0,6, до 81,11 долара за барель до 04:34 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 60 центів, або 0,8%, до 75,12 доларів за барель.

Очікування зростання процентних ставок у найбільшій економіці світу і в Європі затьмарили перспективи глобального зростання і призвели до того, що обидва нафтові еталони цього тижня впали більш ніж на 5,5%, що стало найсильнішим падінням з початку лютого.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл попередив про більш високі і потенційно швидші підвищення ставок, заявивши, що ФРС помилялася, спочатку вважаючи інфляцію «тимчасовою», і була здивована силою ринку праці.

Ринок праці, як і раніше, вважається напруженим, навіть після того, як кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, збільшилася на максимум за п'ять місяців минулого тижня.

«Інвестори стають дедалі обережнішими», - зазначають аналітики Haitong Futures.

Перспектива звіту про зайнятість у США в п'ятницю, який призведе до швидшого підвищення ставок, вже викликала різке падіння на фінансових ринках, і аналітики очікують, що ціни на нафту також можуть опинитися під тиском.

"Уся увага прикута до даних зі США, які мають бути опубліковані сьогодні, це найважливіший орієнтир перед тим, як ФРС почне підвищення процентної ставки", - сказали аналітики Haitong.

Що стосується пропозиції, то, як повідомлялося, Сполучені Штати приватно закликали деяких товарних трейдерів розвіяти побоювання з приводу поставок російської нафти з обмеженою ціною в спробі зміцнити пропозицію, що передбачало, що на ринок може надходити більше російської нафти.

Інвестори уважно стежать за скороченням експорту з Росії, яка у березні вирішила скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на добу.

Агентство Reuters цього тижня повідомило, що Росія планує скоротити експорт і транзит нафти зі своїх західних портів у березні на 10% щодня з лютого.
За матеріалами: investing.com
 

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