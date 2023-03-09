Міненерго США підвищило прогноз споживання нафти у світі на 2023 р. на 400 тис. б/д

Споживання нафти й рідких вуглеводнів (РВ) у світі 2023 року становитиме 100,9 млн барелів на добу (б/д), йдеться у щомісячному прогнозі управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Таким чином, EIA збільшила свій прогноз, озвучений у лютому, на 430 тис. б/д. Міністерство також змінило оцінку попиту на нафту 2022 року, підвищивши її на 60 тис. б/д: з 99,36 млн б/д до 99,42 млн б/д.

Таким чином, Міненерго США очікує, що світове споживання нафти й РВ 2023 року збільшиться на 1,48 млн б/д порівняно з минулим роком.

Відомство обумовлює зміну оцінки у зв'язку з переглядом у бік збільшення показників глобального економічного зростання. Зокрема EIA очікує збільшення споживання в Китаї на 0,7 млн б/д, в Індії - на 0,2 млн б/д, у країнах ОЕСР - на 0,5 млн б/д. При цьому міністерство зазначає, що прогноз, як і раніше, залишається невизначеним через можливі сценарії в глобальній економіці, а також попит на нафту в Китаї після відмови від політики нульового поширення COVID-19.

Прогноз споживання нафти й РВ на 2024 рік також скориговано у бік збільшення на 430 тис. б/д - до 102,69 млн б/д.

