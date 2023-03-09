Ціни на нафту не змінилися, як сподівається Китай, падіння цін на акції в США суперечить економічним побоюванням

Ціни на нафту в четвер перебували в режимі очікування, оскільки більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США та надії на попит з боку Китаю зіткнулися з побоюваннями, що агресивніше підвищення процентних ставок у США уповільнить економічне зростання та знизить споживання нафти.

До 04:00 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2 центи до 82,68 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 1 цент до 76,65 долара за барель.

У вівторок ф'ючерси на нафту впали більш ніж на 3% і продемонстрували найбільше денне падіння з початку січня після коментарів голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про те, що центральному банку, ймовірно, буде потрібно підвищити відсоткові ставки більше, ніж очікувалося, у відповідь на останні сильні дані.

"Ціни на нафту, як і раніше, знаходяться під впливом яструбиного тону Пауелла останнім часом і ймовірності підвищення ще на 50 базисних пунктів, а не на 25", - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank.

«Ціни на нафту будуть втягнуті в перетягування канату між настроями, пов'язаними з підвищенням ставок і таргетуванням інфляції, з одного боку, і відкриттям Китаю, з іншого, більшу частину року, принаймні, у першій половині».

У той час як імпорт сирої нафти до Китаю впав на 1,3% у перші два місяці 2023 року в порівнянні з роком раніше, аналітики вказали на прискорення імпорту в лютому як на ознаку того, що попит на паливо відновлюється після того, як Пекін відмовився. від контролю за COVID-19.

На конференції у Х'юстоні у вівторок генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти заявив, що попит на нафту в Китаї зросте на 500 000-600 000 барелів на добу в 2023 році, і організація була «досить оптимістичною, але обережною».

Тим часом, дані Управління енергетичної інформації США (EIA) показали в середу, що запаси сирої нафти в США впали на 1,7 млн барелів минулого тижня, перевищивши очікування аналітиків зі збільшення запасів на 395 000 барелів і перервавши 10-тижневу смугу зростання запасів .

Однак до занепокоєння з приводу попиту додалися запаси бензину в США, які, згідно з офіційними даними, скоротилися на 1,1 млн барелів, що менше прогнозованого аналітиками скорочення на 1,9 млн барелів, а запаси дистилятів зросли на 138 000 барелів порівняно з очікуваним. падінням на 1 млн. барелів. просідання.

Незважаючи на те, що у звіті EIA про запаси нафти повідомляється про перший відбір сирої нафти цього року, невизначеність попиту на нафту в короткостроковій перспективі "утримує ціни на нафту на високому рівні", зазначає старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

"Поки ми не побачимо явних ознак того, що відновлення Китаю набирає обертів, ціни на нафту, схоже, хочуть залишатися високими".