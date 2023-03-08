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Нафта стабілізувалася. Дані про запаси сирої нафти в США протистоять хвилюванням з приводу підвищення ставок
08:28 08.03.2023 |
Ціни на нафту стабілізувалися в середу, оскільки галузеві дані показали несподіване скорочення запасів сирої нафти в США після того, як ринок впав на попередній сесії через побоювання, що більш агресивне підвищення процентних ставок у США вплине на попит.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 18 центів, або 0,2%, до 83,47 долара за барель на 04:52 за Грінвічем, у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 4 центи 77,62 долара за барель.
Дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 3 березня, скоротилися приблизно на 3,8 млн. барелів, згідно джерел на ринку. Просідання спростувало прогнози дев'яти аналітиків, опитаних Reuters, про зростання запасів сирої нафти на 400 000 барелів.
Однак короткострокові фактори вказують на більш ведмежі перспективи, оскільки інвестори готуються до різкішого підвищення ставок у США.
«Коментарі голови ФРС Пауелла про «підвищення на більш тривалий термін» ставок налякали ринки та різко знизили ризиковані активи, включаючи сировинні товари. Короткочасний відскок цін на нафту сьогодні може бути пов'язаний з фіксацією прибутку, оскільки фундаментально нічого не змінилося», - сказала Тіна Тенг. , аналітик CMC Markets
Трейдери чекають на дані про запаси сирої нафти від Управління енергетичної інформації США пізніше в середу, після того, як дані API показали зниження запасів сирої нафти вперше після 10-тижневого зростання, додала вона.
І Brent, і WTI впали більш ніж на 3% у вівторок після коментарів голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про те, що центральному банку, ймовірно, доведеться підвищити відсоткові ставки більше, ніж очікувалося, у відповідь на недавні сильні дані.
"Це викликало побоювання з приводу слабкішого попиту в США", - заявили аналітики ANZ Research у записці для клієнтів.
Коментарі Пауелла підштовхнули долар США, який зазвичай торгується вспак пропорційно курсу нафти, досягнув тримісячного максимуму по відношенню до кошика валют.
Індекс долара зріс до 105,65, збільшившись на 1,3% у вівторок і досягши найвищого рівня з 6 грудня.
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