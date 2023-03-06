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Нафта дешевшає через перспективи Китаю
07:45 06.03.2023 |
Ціни на нафту відкрилися зниженням у понеділок після того, як Китай встановив нижчу, ніж очікувалося, ціль економічного зростання цього року на рівні близько 5%, а інвестори з обережністю чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла цього тижня.
Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися зі зниженням на 58 центів, або 0,7%, по 85,25 долара за барель о 03:40 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,7% до $79,12 за барель.
"Нафта, як і раніше, перебуває в стані перетягування каната між оптимізмом з приводу відновлення роботи Китаю і нервозністю з приводу того, що яструбиний ФРС завдає шкоди економіці США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
Прогноз зростання Китаю, що уважно спостерігається, оголошений у неділю, був нижчим від його цільового показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5,5% минулого року. ВВП зріс минулого року лише на 3%. Джерела у політиці повідомили Reuters, що на 2023 рік може бути встановлений діапазон до 6%.
Прем'єр-міністр Лі Кецян заявив у неділю, що основу для стабільного зростання в Китаї необхідно зміцнити, недостатній попит залишається яскраво вираженою проблемою, а очікування приватних інвесторів та бізнесу нестабільні.
Проте аналітики UBS Investment Bank підвищили свої прогнози зростання ВВП Китаю до 5,4% у 2023 році та до 5,2% у 2024 році з 4,9% та 4,8% відповідно.
"Відновлення економіки проходить краще, ніж ми очікували раніше - побоювання з приводу "другої хвилі" COVID не матеріалізувалися, і було мало ознак перебоїв із поставками", - сказав Тао Ван, керівник відділу економічних досліджень Китаю в UBS Investment Bank. у примітці.
Обидва зразки сирої нафти зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю після того, як два джерела повідомили Reuters, що повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість виходу з ОПЕК, було неточним.
Харі сказав, що відскок був більшим, ніж падіння на початкових новинах, і поставив ціни на нафту на «територію перекупленості, тому не дивно, що сьогодні вранці ціни коригуються вниз».
Водночас на ціни на нафту, ймовірно, вплине підвищення ставок у всьому світі, оскільки глобальні центральні банки посилюють політику через побоювання зростання інфляції. Трейдери почали враховувати підвищення ставок у всьому світі, але сподіваються на менше підвищення, ніж минулого року.
Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл дасть свідчення в Конгресі у вівторок і середу, де йому, ймовірно, буде поставлено питання про те, чи потрібні масштабні підвищення в країні з найбільшим споживачем нафти у світі.
Подальше підвищення ставок у США, ймовірно, також залежатиме від того, що буде опубліковано у п'ятницю у лютневому звіті із заробітної плати, а потім наступного тижня буде опубліковано лютневий звіт про інфляцію.
На вихідних президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що «ймовірно» вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.
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