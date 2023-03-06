Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через перспективи Китаю

 

Ціни на нафту відкрилися зниженням у понеділок після того, як Китай встановив нижчу, ніж очікувалося, ціль економічного зростання цього року на рівні близько 5%, а інвестори з обережністю чекають на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла цього тижня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися зі зниженням на 58 центів, або 0,7%, по 85,25 долара за барель о 03:40 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) також знизилися на 0,7% до $79,12 за барель.

"Нафта, як і раніше, перебуває в стані перетягування каната між оптимізмом з приводу відновлення роботи Китаю і нервозністю з приводу того, що яструбиний ФРС завдає шкоди економіці США", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Прогноз зростання Китаю, що уважно спостерігається, оголошений у неділю, був нижчим від його цільового показника зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5,5% минулого року. ВВП зріс минулого року лише на 3%. Джерела у політиці повідомили Reuters, що на 2023 рік може бути встановлений діапазон до 6%.

Прем'єр-міністр Лі Кецян заявив у неділю, що основу для стабільного зростання в Китаї необхідно зміцнити, недостатній попит залишається яскраво вираженою проблемою, а очікування приватних інвесторів та бізнесу нестабільні.

Проте аналітики UBS Investment Bank підвищили свої прогнози зростання ВВП Китаю до 5,4% у 2023 році та до 5,2% у 2024 році з 4,9% та 4,8% відповідно.

"Відновлення економіки проходить краще, ніж ми очікували раніше - побоювання з приводу "другої хвилі" COVID не матеріалізувалися, і було мало ознак перебоїв із поставками", - сказав Тао Ван, керівник відділу економічних досліджень Китаю в UBS Investment Bank. у примітці.

Обидва зразки сирої нафти зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю після того, як два джерела повідомили Reuters, що повідомлення про те, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість виходу з ОПЕК, було неточним.

Харі сказав, що відскок був більшим, ніж падіння на початкових новинах, і поставив ціни на нафту на «територію перекупленості, тому не дивно, що сьогодні вранці ціни коригуються вниз».

Водночас на ціни на нафту, ймовірно, вплине підвищення ставок у всьому світі, оскільки глобальні центральні банки посилюють політику через побоювання зростання інфляції. Трейдери почали враховувати підвищення ставок у всьому світі, але сподіваються на менше підвищення, ніж минулого року.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл дасть свідчення в Конгресі у вівторок і середу, де йому, ймовірно, буде поставлено питання про те, чи потрібні масштабні підвищення в країні з найбільшим споживачем нафти у світі.

Подальше підвищення ставок у США, ймовірно, також залежатиме від того, що буде опубліковано у п'ятницю у лютневому звіті із заробітної плати, а потім наступного тижня буде опубліковано лютневий звіт про інфляцію.

На вихідних президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що «ймовірно» вони підвищать процентні ставки цього місяця, щоб стримати інфляцію.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8048
  0,0201
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4109  0,03 0,07 39,2394  0,04 0,10
EUR 40,3119  0,00 0,01 41,3559  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес