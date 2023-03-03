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Вартість дизельного пального на кордоні України за два тижні (з 17 лютого по 3 березня) в середньому знизилася на 1,1 грн/л, до 35,9 грн/л
16:32 03.03.2023 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу гуртового ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, на західному кордоні ДП пропонують за ціною 36,5 грн/л (-0,75 грн/л до позаминулої п'ятниці). За розрахунками аналітиків Консалтингової групи «А-95», така ціна близька до собівартості ресурсу. Це свідчить про мінімальний рівень націнки трейдерами. При цьому партії, що були придбані раніше і мали затримку у постачанні можуть взагалі продаватися без маржі.
Дизпальне на південних пропускних пунктах торгується за 35,5 грн/л (-1,25 грн/л до 17 лютого). Виключення - дешеві пропозиції «незрозумілого» продукту з танкерів «Малік» і «Анна» про які раніше писав enkorr. Станом на сьогодні сумнівне ДП продають на рівні 34 грн/л.
Проте більшість операторів на півдні озвучують ціни в межах 36-37 грн/л, а фактична реалізація проходить із суттєвим дисконтом. Наразі на ринку південних областей превалює пальне виробництва Болгарії, Греції, Туреччини, Румунії та ін.
Дешевшає на кордонах й скраплений газ. На західних пунктах він пропонується за 30 700 грн/т, що 1 800 грн/т нижче цін позаминулої п'ятниці. При цьому собівартість поставки знаходиться в межах 29 600-30 800 грн/т. На південному кордоні ресурс коштує 33 600 грн/т, що на 1 900 грн/т дешевше ціни минулого тижня.
«Ціни на нові партії нафтопродуктів, що заходять в країну продовжують знижуватися, не зважаючи на підвищення вартості ресурсу на зовнішніх ринках. По більшій мірі, причиною такої ситуації є недобросовісні оператори, які вигадують нові та продовжують старі схеми здешевлення імпортованого пального, як то постачання «балтійського міксу» LPG чи танкери з дизпальним сумнівного походження», - коментує ситуацію гуртовий оператор.
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