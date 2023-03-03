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АНАЛІТИКА

Вартість дизельного пального на кордоні України за два тижні (з 17 лютого по 3 березня) в середньому знизилася на 1,1 грн/л, до 35,9 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу гуртового ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на західному кордоні ДП пропонують за ціною 36,5 грн/л (-0,75 грн/л до позаминулої п'ятниці). За розрахунками аналітиків Консалтингової групи «А-95», така ціна близька до собівартості ресурсу. Це свідчить про мінімальний рівень націнки трейдерами. При цьому партії, що були придбані раніше і мали затримку у постачанні можуть взагалі продаватися без маржі.

Дизпальне на південних пропускних пунктах торгується за 35,5 грн/л (-1,25 грн/л до 17 лютого). Виключення - дешеві пропозиції «незрозумілого» продукту з танкерів «Малік» і «Анна» про які раніше писав enkorr. Станом на сьогодні сумнівне ДП продають на рівні 34 грн/л.

Проте більшість операторів на півдні озвучують ціни в межах 36-37 грн/л, а фактична реалізація проходить із суттєвим дисконтом. Наразі на ринку південних областей превалює пальне виробництва Болгарії, Греції, Туреччини, Румунії та ін.

Вартість дизельного пального на кордоні України за два тижні (з 17 лютого по 3 березня) в середньому знизилася на 1,1 грн/л, до 35,9 грн/л

 

Дешевшає на кордонах й скраплений газ. На західних пунктах він пропонується за 30 700 грн/т, що 1 800 грн/т нижче цін позаминулої п'ятниці. При цьому собівартість поставки знаходиться в межах 29 600-30 800 грн/т. На південному кордоні ресурс коштує 33 600 грн/т, що на 1 900 грн/т дешевше ціни минулого тижня.

Вартість дизельного пального на кордоні України за два тижні (з 17 лютого по 3 березня) в середньому знизилася на 1,1 грн/л, до 35,9 грн/л

 

«Ціни на нові партії нафтопродуктів, що заходять в країну продовжують знижуватися, не зважаючи на підвищення вартості ресурсу на зовнішніх ринках. По більшій мірі, причиною такої ситуації є недобросовісні оператори, які вигадують нові та продовжують старі схеми здешевлення імпортованого пального, як то постачання «балтійського міксу» LPG чи танкери з дизпальним сумнівного походження», - коментує ситуацію гуртовий оператор.
За матеріалами: EnKorr
 

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