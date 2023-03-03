Менше за 24 грн/л: ціни на автогаз уроздріб валяться

Середня ціна на автогаз у період із 24 лютого по 3 березня на АЗС зменшилась іще на 0,55 грн/л — до 23,67 грн/л порівняно з 24,21 грн/л минулого тижня. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,95–24,99 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 72 копійки й середньостатистичних 55 копійок, до 24,62 грн/л на ОККО й 24,51 грн/л на WOG відповідно.

Ціни на АЗС Amic просіли найбільше (на 1,30 грн/л) – до 22,06 грн/л. Понад гривню (-1,10 грн/л) скинула також мережа «Фактор», до 21,80 грн/л. Такі мережі як Neftek, «Рур груп», VST та інші ціну на LPG за звітний період не змінювали (див. табл.).

Залишилась вона на попередньому рівні – 23,05 грн/л – і в мережі АЗС «Укрнафти». Натомість на U.GO зменшили ціну на 60 копійок на літрі – до 23,09 грн/л.

Найменше – 10 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі VostokGaz, де він наразі коштує 22,84 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS – за 24,99 грн/л (-50 коп./л). Найдешевше – за 20,95 грн/л (-50 коп./л) – автогаз традиційно реалізовувала мережа АЗС «Авантаж 7». Коридор цін на автогаз порівняно з минулим тижнем не змінився й становить для різних мереж 4,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 24 лютого по 3 березня, грн/л: