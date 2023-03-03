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Менше за 24 грн/л: ціни на автогаз уроздріб валяться
13:06 03.03.2023 |
Середня ціна на автогаз у період із 24 лютого по 3 березня на АЗС зменшилась іще на 0,55 грн/л — до 23,67 грн/л порівняно з 24,21 грн/л минулого тижня. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За тиждень ціни на автогаз зафіксувались у межах 20,95–24,99 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 72 копійки й середньостатистичних 55 копійок, до 24,62 грн/л на ОККО й 24,51 грн/л на WOG відповідно.
Ціни на АЗС Amic просіли найбільше (на 1,30 грн/л) – до 22,06 грн/л. Понад гривню (-1,10 грн/л) скинула також мережа «Фактор», до 21,80 грн/л. Такі мережі як Neftek, «Рур груп», VST та інші ціну на LPG за звітний період не змінювали (див. табл.).
Залишилась вона на попередньому рівні – 23,05 грн/л – і в мережі АЗС «Укрнафти». Натомість на U.GO зменшили ціну на 60 копійок на літрі – до 23,09 грн/л.
Найменше – 10 коп. на літрі пального – втратив автогаз на заправках мережі VostokGaz, де він наразі коштує 22,84 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS – за 24,99 грн/л (-50 коп./л). Найдешевше – за 20,95 грн/л (-50 коп./л) – автогаз традиційно реалізовувала мережа АЗС «Авантаж 7». Коридор цін на автогаз порівняно з минулим тижнем не змінився й становить для різних мереж 4,04 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 24 лютого по 3 березня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
BVS
|
24,99
|
-0,50
|
Rodnik
|
24,99
|
-0,29
|
Автотранс
|
24,98
|
-0,50
|
ОККО
|
24,62
|
-0,72
|
SOCAR
|
24,61
|
-0,50
|
WOG
|
24,51
|
-0,55
|
Ovis
|
24,29
|
-0,20
|
ZOG
|
24,00
|
-0,50
|
Mango
|
24,00
|
-0,33
|
Neftek
|
23,99
|
0,00
|
Катрал
|
23,77
|
-0,20
|
UPG
|
23,50
|
-0,68
|
Рур груп
|
23,50
|
0,00
|
VST
|
23,50
|
0,00
|
Shell
|
23,49
|
-0,55
|
Кворум
|
23,28
|
-0,20
|
U.GO
|
23,09
|
-0,60
|
Укрнафта
|
23,05
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,00
|
-0,69
|
VostokGaz
|
22,84
|
-0,10
|
Chipo
|
22,83
|
-0,53
|
Авіас
|
22,68
|
-0,66
|
Luxwen
|
22,59
|
0,00
|
KLO
|
22,29
|
-0,80
|
AMIC
|
22,06
|
-1,30
|
Олас
|
21,95
|
-0,95
|
Фактор
|
21,80
|
-1,10
|
Авантаж 7
|
20,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
23,67
|
-0,55
|
|
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