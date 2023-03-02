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Роздрібні ціни на бензин дизельне пальне та автогаз в Україні 2 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися
15:58 02.03.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,57 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 49,54 гривень за літр (-0,23 гривень), на автогаз - 23 ,71 гривні за літр (-0,05 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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