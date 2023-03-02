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Нафта дещо зростає на тлі відновлення Китаю, але побоювання щодо глобального попиту стримує
08:25 02.03.2023 |
Ціни на нафту трохи зросли в четвер, продовживши зростання двох попередніх сесій на тлі ознак сильного відновлення економіки Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, хоча зростання було обмежене зростанням запасів сирої нафти в США та побоюваннями щодо загального світового попиту.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 12 центів, або 0,1%, до 84,43 долара за барель о 04:45 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 9 центів, або 0,1%, до 77,78 доларів.
Обидва контракти зросли приблизно на 1% на попередній сесії після того, як дані показали, що виробнича активність у Китаї в лютому зростала найшвидшими темпами більш ніж за десятиліття, що свідчить про економічне відновлення в другій за величиною економіці світу після скасування суворого карантину.
Тим не менш, десятий тиждень поспіль зростання запасів сирої нафти в США звело нанівець зростання ринку.
Запаси сирої нафти в США зросли на 1,2 млн. барелів за тиждень, що закінчився 24 лютого, до 480,2 млн. барелів, найвищого рівня з травня 2021 року, повідомило Управління енергетичної інформації.
Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували зростання на 500 000 барелів.
Рекордний експорт сирої нафти зі США, однак, призвів до меншого зростання, ніж в останні тижні: за даними EIA, минулого тижня поставки зросли до 5,6 млн. барелів на добу (барелів на добу).
Зростання цін на нафту також було обмежене невизначеністю щодо загального прогнозу світового попиту, внаслідок чого ціни залишалися «практично незмінними», сказала Серена Хуанг, керівник відділу аналізу Азіатсько-Тихоокеанського регіону в аналітичній компанії Vortexa.
Очікування підвищення ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) зростають після того, як інфляція у Німеччині, найбільшій економіці Європи, зросла у лютому більше, ніж очікувалося, при цьому ціни на продукти харчування та енергоносії зросли, незважаючи на заходи щодо надання допомоги.
Це сталося після того, як Франція та Іспанія, також провідні економіки Європи, продемонстрували несподіване зростання інфляції.
У США виробництво скоротилося четвертий місяць поспіль у лютому, хоча були ознаки того, що фабрична діяльність почала стабілізуватися, а кількість нових замовлень відновилося з мінімуму більш ніж за 2,5 роки.
«Інфляція в Німеччині викликала побоювання, що ЄЦБ доведеться діяти агресивніше у своєму циклі посилення. Дані США показують, що економіка все ще сповільнюється, але деякі її аспекти покращуються», - зазначає Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.
«Схоже, що нафта застрягне в торговому діапазоні, але ризики явно вищі. Деякі трейдери можуть почекати, поки ми не отримаємо більш чіткого уявлення про те, якою буде пікова ставка після звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі наступної п'ятниці».
Тим часом сира нафта, перероблена індійськими нафтопереробними заводами, досягла рекордного рівня в січні, як показали попередні урядові дані в середу, оскільки країна збільшила імпорт російських барелів, якого уникали західні країни.
У січні продуктивність НПЗ третього за величиною у світі імпортера та споживача нафти досягла 5,39 млн. барелів на добу, що є найвищим показником з 2009 року.
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