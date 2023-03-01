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Менше за 24 грн/л: LPG продовжує дешевшати на АЗС
14:01 01.03.2023 |
Тенденція до здешевшання автогазу на автозаправних станціях упевнено перейшла із зими у весну: середня ціна на продукт за добу, з 28 лютого по 1 березня, зменшилась на 28 коп. – до 23,76 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, із 28 лютого по 1 березня ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,28–25,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,63 грн/л і 0,55 грн/л, до 24,62 грн/л на ОККО і 24,51 грн/л на WOG відповідно.
Найбільше, на 1,00 грн/л, за добу автогаз просів у мережі Neftek – до 22,99 грн/л. Найменше – на 5 коп. на літрі автогазу – на АЗС мережі «БРСМ-Нафта», до 23,25 грн/л. Такі мережі як RodNik, «Автотранс», «Овіс», «Катрал», UPG, «Укрнафта», U.GO й інші ціну на автогаз на своїх АЗС за цей період не змінили (див. табл.).
Найдорожче, за 25,12 грн/л, на сьогодні автогазом можна заправитись на станціях мережі Socar (-0,00 грн/л), найдешевше – традиційно на «Авантаж 7», за 21,28 грн/л (-17 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,84 грн/л.
Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців автогаз на автозаправних станціях здешевшав у середньому на 20%, або на 5 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 28 лютого по 1 березня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
25,12
|
0,00
|
BVS
|
24,99
|
0,00
|
Rodnik
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
ОККО
|
24,62
|
-0,63
|
WOG
|
24,51
|
-0,55
|
Ovis
|
24,29
|
0,00
|
ZOG
|
24,00
|
0,00
|
Mango
|
24,00
|
-0,17
|
Катрал
|
23,77
|
0,00
|
Shell
|
23,54
|
-0,40
|
UPG
|
23,50
|
0,00
|
Рур груп
|
23,50
|
0,00
|
VST
|
23,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
23,44
|
0,50
|
U.GO
|
23,43
|
0,00
|
Кворум
|
23,28
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
23,25
|
-0,05
|
KLO
|
23,09
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,05
|
0,00
|
Chipo
|
23,02
|
0,00
|
Neftek
|
22,99
|
-1,00
|
Олас
|
22,90
|
0,00
|
AMIC
|
22,87
|
0,00
|
Авіас
|
22,81
|
-0,39
|
Luxwen
|
22,59
|
0,00
|
Фактор
|
21,80
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,28
|
-0,17
|
Середня ціна в Україні
|
23,76
|
-0,28
|
|
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