Менше за 24 грн/л: LPG продовжує дешевшати на АЗС

Тенденція до здешевшання автогазу на автозаправних станціях упевнено перейшла із зими у весну: середня ціна на продукт за добу, з 28 лютого по 1 березня, зменшилась на 28 коп. – до 23,76 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, із 28 лютого по 1 березня ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,28–25,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,63 грн/л і 0,55 грн/л, до 24,62 грн/л на ОККО і 24,51 грн/л на WOG відповідно.

Найбільше, на 1,00 грн/л, за добу автогаз просів у мережі Neftek – до 22,99 грн/л. Найменше – на 5 коп. на літрі автогазу – на АЗС мережі «БРСМ-Нафта», до 23,25 грн/л. Такі мережі як RodNik, «Автотранс», «Овіс», «Катрал», UPG, «Укрнафта», U.GO й інші ціну на автогаз на своїх АЗС за цей період не змінили (див. табл.).

Найдорожче, за 25,12 грн/л, на сьогодні автогазом можна заправитись на станціях мережі Socar (-0,00 грн/л), найдешевше – традиційно на «Авантаж 7», за 21,28 грн/л (-17 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,84 грн/л.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців автогаз на автозаправних станціях здешевшав у середньому на 20%, або на 5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 28 лютого по 1 березня, грн/л: