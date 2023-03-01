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АНАЛІТИКА

Менше за 24 грн/л: LPG продовжує дешевшати на АЗС

 

Тенденція до здешевшання автогазу на автозаправних станціях упевнено перейшла із зими у весну: середня ціна на продукт за добу, з 28 лютого по 1 березня, зменшилась на 28 коп. – до 23,76 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, із 28 лютого по 1 березня ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,28–25,12 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,63 грн/л і 0,55 грн/л, до 24,62 грн/л на ОККО і 24,51 грн/л на WOG відповідно.

Найбільше, на 1,00 грн/л, за добу автогаз просів у мережі Neftek – до 22,99 грн/л. Найменше – на 5 коп. на літрі автогазу – на АЗС мережі «БРСМ-Нафта», до 23,25 грн/л. Такі мережі як RodNik, «Автотранс», «Овіс», «Катрал», UPG, «Укрнафта», U.GO й інші ціну на автогаз на своїх АЗС за цей період не змінили (див. табл.).

Найдорожче, за 25,12 грн/л, на сьогодні автогазом можна заправитись на станціях мережі Socar (-0,00 грн/л), найдешевше – традиційно на «Авантаж 7», за 21,28 грн/л (-17 коп. на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,84 грн/л.

Нагадаємо, упродовж останніх двох місяців автогаз на автозаправних станціях здешевшав у середньому на 20%, або на 5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 28 лютого по 1 березня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

25,12

0,00

BVS

24,99

0,00

Rodnik

24,99

0,00

Автотранс

24,98

0,00

ОККО

24,62

-0,63

WOG

24,51

-0,55

Ovis

24,29

0,00

ZOG

24,00

0,00

Mango

24,00

-0,17

Катрал

23,77

0,00

Shell

23,54

-0,40

UPG

23,50

0,00

Рур груп

23,50

0,00

VST

23,50

0,00

VostokGaz

23,44

0,50

U.GO

23,43

0,00

Кворум

23,28

-0,10

БРСМ-Нафта

23,25

-0,05

KLO

23,09

0,00

Укрнафта

23,05

0,00

Chipo

23,02

0,00

Neftek

22,99

-1,00

Олас

22,90

0,00

AMIC

22,87

0,00

Авіас

22,81

-0,39

Luxwen

22,59

0,00

Фактор

21,80

0,00

Авантаж 7

21,28

-0,17

Середня ціна в Україні

23,76

-0,28
 

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