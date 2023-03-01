Ціни на нафту зростають, оскільки відновлення заводів у Китаї підвищує перспективи попиту

Ціни на нафту продовжують зростати другу сесію в середу після сильного зростання виробництва в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, що покращило перспективи світового попиту на пальне.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 46 центів, або на 0,6%, до 83,91 долара за барель о 04:45 за Грінвічем. Квітнева нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 42 центи, або 0,6%, до 77,47 долара за барель.

Ціни на нафту продовжують підтримуватись очікуваннями сильного відновлення попиту в Китаї, другому за величиною споживачеві сирої нафти у світі.

"Ще одне несподіване зростання індексу PMI Китаю ще раз підтверджує впевненість у сильнішому, ніж очікувалося, відновленні, що підтримує більш оптимістичні прогнози попиту на нафту", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

«Це послужило таким необхідним каталізатором для цін на нафту, які могли б скористатися для деякого полегшення після попереднього (у понеділок) розпродажу, при цьому відновлення Китаю, очевидно, йде таким шляхом, щоб пом'якшити деяку слабкість глобального попиту з боку яструбиних центральних банків», - Додав Йіп.

Дані показали, що активність фабрик у Китаї зросла в лютому вперше за сім місяців, згідно з індексом менеджерів із закупівель (PMI), опублікованим Caixin/S&P Global у середу.

Офіційні урядові дані PMI, також опубліковані в середу, показали, що найшвидше зростання виробництва з 2012 року відбулося у лютому.

Однак сильний сигнал попиту був нівельований ознаками зростання запасів сирої нафти в США, найбільшому у світі споживачеві та виробнику нафти.

Запаси нафти в США зросли на 6,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 лютого, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Проте, згідно з даними API, запаси бензину скоротилися на 1,8 млн барелів, а дистилятне паливо, включаючи дизельне та реактивне паливо, скоротилося на 340 000 барелів.

Офіційні дані уряду США про запаси будуть опубліковані пізніше у середу.

Прогнозується, що ці дані покажуть 10 тижнів зростання поспіль, при цьому аналітики, які брали участь в опитуванні Reuters, очікують, що минулого тижня відбулося зростання майже на півмільйона барелів.

Інші ознаки зростання пропозиції були помічені у даних Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

У лютому ОПЕК видобувала 28,97 млн барелів на добу, як показало опитування Reuters, що на 150 000 барелів на добу більше, ніж у січні. Видобуток, як і раніше, нижчий за рівень вересня більш ніж на 700 000 барелів на добу.