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Річард Грант
У лютому темпи здешевшання автогазу прискорилися
15:34 28.02.2023 |
Стійка тенденція до здешевшання автогазу на заправних станціях тримається: із 1-го по 28-е лютого ціна на нього на упала в середньому на 2,60 грн/л – до 24,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Стрімке здешевшання автогазу спостерігається щонайменше другий місяць поспіль. Так, якщо упродовж січня автогаз здешевшав на АЗС у середньому на 9,3%, то в лютому – ще на 10%.
Як видно з таблиці, місячний діапазон цін охоплює межі 21,45–25,25 грн/л. При цьому на станціях ОККО й WOG ціна на автогаз за місяць втратила 2,37 грн/л і 2,36 грн/л, до 25,25 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.
На три і більше гривні автогаз здешевшав на станціях мереж U.GO, «Кворум», VostokGaz, «Фактор» та інших (див. табл.).
Найбільше – на 4,26 грн/л – автогаз скинув у мережі VST, до 23,50 грн/л. Найменше здешевшання упродовж лютого зафіксовано на станціях «Укрнафти» (-1,90 грн/л) – до 23,05 грн/л.
Найдешевше продає автогаз уже традиційно «Авантаж 7», за 21,45 грн/л (за місяць -3 грн на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,80 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 28 лютого, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
25,25
|
-2,37
|
WOG
|
25,19
|
-2,36
|
SOCAR
|
25,11
|
-1,99
|
BVS
|
24,99
|
-2,80
|
Rodnik
|
24,99
|
-2,50
|
Автотранс
|
24,98
|
-2,80
|
Ovis
|
24,29
|
-2,70
|
Mango
|
24,16
|
-2,75
|
ZOG
|
24,00
|
-2,00
|
Neftek
|
23,99
|
-2,50
|
Shell
|
23,94
|
-2,50
|
Катрал
|
23,77
|
-2,00
|
UPG
|
23,50
|
-2,29
|
Рур груп
|
23,50
|
-2,50
|
VST
|
23,50
|
-4,26
|
U.GO
|
23,43
|
-3,09
|
Кворум
|
23,38
|
-3,60
|
БРСМ-Нафта
|
23,30
|
-3,01
|
Авіас
|
23,20
|
-2,78
|
KLO
|
23,09
|
-2,70
|
Укрнафта
|
23,05
|
-1,90
|
Chipo
|
23,02
|
-2,33
|
VostokGaz
|
22,94
|
-3,75
|
Олас
|
22,90
|
-3,00
|
AMIC
|
22,87
|
-2,62
|
Luxwen
|
22,59
|
-2,90
|
Фактор
|
21,80
|
-3,00
|
Авантаж 7
|
21,45
|
-3,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,04
|
-2,60
|
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