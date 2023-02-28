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АНАЛІТИКА

У лютому темпи здешевшання автогазу прискорилися

 

Стійка тенденція до здешевшання автогазу на заправних станціях тримається: із 1-го по 28-е лютого ціна на нього на упала в середньому на 2,60 грн/л – до 24,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Стрімке здешевшання автогазу спостерігається щонайменше другий місяць поспіль. Так, якщо упродовж січня автогаз здешевшав на АЗС у середньому на 9,3%, то в лютому – ще на 10%.

Як видно з таблиці, місячний діапазон цін охоплює межі 21,45–25,25 грн/л. При цьому на станціях ОККО й WOG ціна на автогаз за місяць втратила 2,37 грн/л і 2,36 грн/л, до 25,25 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

На три і більше гривні автогаз здешевшав на станціях мереж U.GO, «Кворум», VostokGaz, «Фактор» та інших (див. табл.).

Найбільше – на 4,26 грн/л – автогаз скинув у мережі VST, до 23,50 грн/л. Найменше здешевшання упродовж лютого зафіксовано на станціях «Укрнафти» (-1,90 грн/л) – до 23,05 грн/л. 

Найдешевше продає автогаз уже традиційно «Авантаж 7», за 21,45 грн/л (за місяць -3 грн на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,80 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 28 лютого, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

25,25

-2,37

WOG

25,19

-2,36

SOCAR

25,11

-1,99

BVS

24,99

-2,80

Rodnik

24,99

-2,50

Автотранс

24,98

-2,80

Ovis

24,29

-2,70

Mango

24,16

-2,75

ZOG

24,00

-2,00

Neftek

23,99

-2,50

Shell

23,94

-2,50

Катрал

23,77

-2,00

UPG

23,50

-2,29

Рур груп

23,50

-2,50

VST

23,50

-4,26

U.GO

23,43

-3,09

Кворум

23,38

-3,60

БРСМ-Нафта

23,30

-3,01

Авіас

23,20

-2,78

KLO

23,09

-2,70

Укрнафта

23,05

-1,90

Chipo

23,02

-2,33

VostokGaz

22,94

-3,75

Олас

22,90

-3,00

AMIC

22,87

-2,62

Luxwen

22,59

-2,90

Фактор

21,80

-3,00

Авантаж 7

21,45

-3,00

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За матеріалами: EnKorr
 

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