У лютому темпи здешевшання автогазу прискорилися

Стійка тенденція до здешевшання автогазу на заправних станціях тримається: із 1-го по 28-е лютого ціна на нього на упала в середньому на 2,60 грн/л – до 24,04 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Стрімке здешевшання автогазу спостерігається щонайменше другий місяць поспіль. Так, якщо упродовж січня автогаз здешевшав на АЗС у середньому на 9,3%, то в лютому – ще на 10%.

Як видно з таблиці, місячний діапазон цін охоплює межі 21,45–25,25 грн/л. При цьому на станціях ОККО й WOG ціна на автогаз за місяць втратила 2,37 грн/л і 2,36 грн/л, до 25,25 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

На три і більше гривні автогаз здешевшав на станціях мереж U.GO, «Кворум», VostokGaz, «Фактор» та інших (див. табл.).

Найбільше – на 4,26 грн/л – автогаз скинув у мережі VST, до 23,50 грн/л. Найменше здешевшання упродовж лютого зафіксовано на станціях «Укрнафти» (-1,90 грн/л) – до 23,05 грн/л.

Найдешевше продає автогаз уже традиційно «Авантаж 7», за 21,45 грн/л (за місяць -3 грн на літрі). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,80 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 1 по 28 лютого, грн/л