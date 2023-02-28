Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Goldman Sachs пророкує на 2023 рік дефіцит нафти на світових ринках
13:54 28.02.2023 |
На ринку нафти у другій половині 2023 року може сформуватися дефіцит на тлі різкого відновлення попиту в Китаї й стагнуючої пропозиції, через що альянс ОПЕК+ на засіданні у червні може ухвалити рішення збільшити видобуток. Про це йдеться у аналітичній записці Goldman Sachs.
У Goldman Sachs очікують, що ціни на нафту до грудня поступово зростуть до $100 за барель за умови збільшення видобутку ОПЕК+ у другій половині року на 1 млн барелів на день (б/д).
Якщо ОПЕК+ не змінюватиме рівні видобутку, тоді ціни на Brent до грудня можуть досягти $107 доларів за барель і продовжити зростати далі.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Салман у лютому заявив, що поточна угода ОПЕК+ про скорочення видобутку залишатиметься в силі до кінця року. Проте він обережно ставиться до прогнозів щодо попиту в Китаї.
росія планує скоротити виробництво нафти у березні на 500 тис. б/д, або на 5% від обсягів нафтовидобутку в країні.
Тим часом у Goldman Sachs знизили прогноз ціни на нафту Brent у 2-му кварталі до $90 за барель проти попередньої оцінки $105 за барель.
«Історично ОПЕК підвищувала видобуток зі збільшенням споживання у США, проте картель обережно реагував на зміни попиту в Китаї», - кажуть аналітики банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Безпілотники атакували нафтобазу в Туапсе, де виникла пожежа
ТОП-НОВИНИ
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|На Prozorro вперше продали бурштин. Держсховище дорогоцінних металів отримало 1 млн грн
|НКРЕКП має намір дозволити виробляти е/е на мобільних електростанціях без отримання ліцензій
|Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням
|Goldman Sachs пророкує на 2023 рік дефіцит нафти на світових ринках
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $83,32 за барель
|НБУ: обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
|У лютому дизпальне на АЗС здешевшало на 5%, бензини — на 2,5%
Бізнес
|Magic Eraser та інші унікальні функції Google стали доступні всім смартфонам, включно з iPhone
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним