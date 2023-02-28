Goldman Sachs пророкує на 2023 рік дефіцит нафти на світових ринках

На ринку нафти у другій половині 2023 року може сформуватися дефіцит на тлі різкого відновлення попиту в Китаї й стагнуючої пропозиції, через що альянс ОПЕК+ на засіданні у червні може ухвалити рішення збільшити видобуток. Про це йдеться у аналітичній записці Goldman Sachs.

У Goldman Sachs очікують, що ціни на нафту до грудня поступово зростуть до $100 за барель за умови збільшення видобутку ОПЕК+ у другій половині року на 1 млн барелів на день (б/д).

Якщо ОПЕК+ не змінюватиме рівні видобутку, тоді ціни на Brent до грудня можуть досягти $107 доларів за барель і продовжити зростати далі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Салман у лютому заявив, що поточна угода ОПЕК+ про скорочення видобутку залишатиметься в силі до кінця року. Проте він обережно ставиться до прогнозів щодо попиту в Китаї.

росія планує скоротити виробництво нафти у березні на 500 тис. б/д, або на 5% від обсягів нафтовидобутку в країні.

Тим часом у Goldman Sachs знизили прогноз ціни на нафту Brent у 2-му кварталі до $90 за барель проти попередньої оцінки $105 за барель.

«Історично ОПЕК підвищувала видобуток зі збільшенням споживання у США, проте картель обережно реагував на зміни попиту в Китаї», - кажуть аналітики банку.

