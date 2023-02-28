У лютому дизпальне на АЗС здешевшало на 5%, бензини — на 2,5%

Протягом лютого середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,55 грн/л (5,1%), до 50,00 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,10 грн/л (2,2%), до 47,58 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 1,34 грн/л (2,6%), до 49,28 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільше в ціні втратило дизпальне. До прикладу, на станціях кіровоградської «Рур груп» воно здешевшало на 5,5 грн/л, до 48,49 грн/л. На 5,17 грн/л, до 47,64 грн/л, опустила ціну на цей вид пального мережа «БРСМ-Нафта». Проте найнижчі ціни на ДП, на рівні 46,95-47,00 грн/л, пропонують VostokGaz, «Авантаж» і Prime.

Державна «Укрнафта» зменшила ціну на звичайний А-95 на 1 грн/л, до 45,50 грн/л, на преміум А-95 — на 2 грн/л, до 46,50 грн/л й на дизпальне — на 2 грн/л, до 48,50 грн/л. Трохи вище за «Укрнафту» стоять ціни у UPG, але загалом за місяць мережа скинула 1,7-3,3 грн/л.

На ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 48,99 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — до 51 грн/л (-1 грн/л), ДП — до 52,00 грн/л (-2 грн/л). Socar зменшила вартість усіх видів пального на 2 грн/л: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

Зазначимо, пальне на українських АЗС почало дешевшати з початку року, й загалом за перших два його місяці ціна на дизельне пальне знизилась у середньому по країні на 5 грн/л, на бензини — на 4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 28 лютого 2023 р., грн/л