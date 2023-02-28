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АНАЛІТИКА

У лютому дизпальне на АЗС здешевшало на 5%, бензини — на 2,5%

 

Протягом лютого середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,55 грн/л (5,1%), до 50,00 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,10 грн/л (2,2%), до 47,58 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 1,34 грн/л (2,6%), до 49,28 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільше в ціні втратило дизпальне. До прикладу, на станціях кіровоградської «Рур груп» воно здешевшало на 5,5 грн/л, до 48,49 грн/л. На 5,17 грн/л, до 47,64 грн/л, опустила ціну на цей вид пального мережа «БРСМ-Нафта». Проте найнижчі ціни на ДП, на рівні 46,95-47,00 грн/л, пропонують VostokGaz, «Авантаж» і Prime.

Державна «Укрнафта» зменшила ціну на звичайний А-95 на 1 грн/л, до 45,50 грн/л, на преміум А-95 — на 2 грн/л, до 46,50 грн/л й на дизпальне — на 2 грн/л, до 48,50 грн/л. Трохи вище за «Укрнафту» стоять ціни у UPG, але загалом за місяць мережа скинула 1,7-3,3 грн/л.

На ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 48,99 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — до 51 грн/л (-1 грн/л), ДП — до 52,00 грн/л (-2 грн/л). Socar зменшила вартість усіх видів пального на 2 грн/л: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.

Зазначимо, пальне на українських АЗС почало дешевшати з початку року, й загалом за перших два його місяці ціна на дизельне пальне знизилась у середньому по країні на 5 грн/л, на бензини — на 4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 28 лютого 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

48,99

-1,00

51,00

-1,00

52,00

-2,00

WOG

48,99

-1,00

51,00

-1,00

52,00

-2,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

-2,00

Укрнафта

45,50

-1,00

46,50

-2,00

48,50

-2,00

AMIC

48,36

-1,13

    

51,33

-2,16

Shell

48,40

-0,50

50,99

-1,00

51,90

-1,59

SOCAR

49,99

-2,00

50,99

-2,00

52,99

-2,00

БРСМ-Нафта

    

45,67

-2,03

47,64

-5,17

KLO

48,49

-0,50

49,99

-1,00

48,99

-3,00

U.GO

46,50

-1,89

48,25

-1,70

48,53

-3,29

Автотранс

47,98

-1,00

    

49,98

-3,00

UPG

45,50

-1,80

47,50

-1,80

48,40

-2,40

BVS

47,99

-1,00

49,99

-1,00

49,99

-3,00

Chipo

45,45

-1,73

    

48,35

-2,68

Авантаж 7

44,50

-2,00

    

47,00

-3,00

Prime

46,50

-2,00

    

47,00

-4,00

Укр-Петроль

44,50

-1,50

    

48,00

-2,00

VostokGaz

44,45

-1,54

    

46,95

-3,04

Рур груп

46,99

-1,00

    

48,49

-5,50

Mango

45,66

-1,83

    

48,07

-3,42

Ovis

45,49

-3,50

47,49

-3,50

48,99

-4,00

VST

44,90

-3,00

    

47,90

-2,00

Luxwen

46,79

-1,00

48,29

-0,50

49,99

-2,80

ZOG

47,00

-1,00

    

49,00

-3,50

Олас

44,90

-1,10

    

47,50

-3,00

Маркет

44,50

-1,50

    

48,90

-3,00

Neftek

48,00

0,00

51,00

0,00

51,00

-1,00

Середня ціна в Україні

47,58

-1,10

49,28

-1,34

50,00

-2,55
За матеріалами: EnKorr
 

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