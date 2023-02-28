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У лютому дизпальне на АЗС здешевшало на 5%, бензини — на 2,5%
12:43 28.02.2023 |
Протягом лютого середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,55 грн/л (5,1%), до 50,00 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,10 грн/л (2,2%), до 47,58 грн/л, і на бензин А-95 з покращеними показниками – на 1,34 грн/л (2,6%), до 49,28 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найбільше в ціні втратило дизпальне. До прикладу, на станціях кіровоградської «Рур груп» воно здешевшало на 5,5 грн/л, до 48,49 грн/л. На 5,17 грн/л, до 47,64 грн/л, опустила ціну на цей вид пального мережа «БРСМ-Нафта». Проте найнижчі ціни на ДП, на рівні 46,95-47,00 грн/л, пропонують VostokGaz, «Авантаж» і Prime.
Державна «Укрнафта» зменшила ціну на звичайний А-95 на 1 грн/л, до 45,50 грн/л, на преміум А-95 — на 2 грн/л, до 46,50 грн/л й на дизпальне — на 2 грн/л, до 48,50 грн/л. Трохи вище за «Укрнафту» стоять ціни у UPG, але загалом за місяць мережа скинула 1,7-3,3 грн/л.
На ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 48,99 грн/л (-1 грн/л), А-95+ — до 51 грн/л (-1 грн/л), ДП — до 52,00 грн/л (-2 грн/л). Socar зменшила вартість усіх видів пального на 2 грн/л: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 50,99 грн/л, ДП — до 52,99 грн/л.
Зазначимо, пальне на українських АЗС почало дешевшати з початку року, й загалом за перших два його місяці ціна на дизельне пальне знизилась у середньому по країні на 5 грн/л, на бензини — на 4 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 1 по 28 лютого 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
52,00
|
-2,00
|
WOG
|
48,99
|
-1,00
|
51,00
|
-1,00
|
52,00
|
-2,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
-2,00
|
Укрнафта
|
45,50
|
-1,00
|
46,50
|
-2,00
|
48,50
|
-2,00
|
AMIC
|
48,36
|
-1,13
|
51,33
|
-2,16
|
Shell
|
48,40
|
-0,50
|
50,99
|
-1,00
|
51,90
|
-1,59
|
SOCAR
|
49,99
|
-2,00
|
50,99
|
-2,00
|
52,99
|
-2,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,67
|
-2,03
|
47,64
|
-5,17
|
KLO
|
48,49
|
-0,50
|
49,99
|
-1,00
|
48,99
|
-3,00
|
U.GO
|
46,50
|
-1,89
|
48,25
|
-1,70
|
48,53
|
-3,29
|
Автотранс
|
47,98
|
-1,00
|
49,98
|
-3,00
|
UPG
|
45,50
|
-1,80
|
47,50
|
-1,80
|
48,40
|
-2,40
|
BVS
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
49,99
|
-3,00
|
Chipo
|
45,45
|
-1,73
|
48,35
|
-2,68
|
Авантаж 7
|
44,50
|
-2,00
|
47,00
|
-3,00
|
Prime
|
46,50
|
-2,00
|
47,00
|
-4,00
|
Укр-Петроль
|
44,50
|
-1,50
|
48,00
|
-2,00
|
VostokGaz
|
44,45
|
-1,54
|
46,95
|
-3,04
|
Рур груп
|
46,99
|
-1,00
|
48,49
|
-5,50
|
Mango
|
45,66
|
-1,83
|
48,07
|
-3,42
|
Ovis
|
45,49
|
-3,50
|
47,49
|
-3,50
|
48,99
|
-4,00
|
VST
|
44,90
|
-3,00
|
47,90
|
-2,00
|
Luxwen
|
46,79
|
-1,00
|
48,29
|
-0,50
|
49,99
|
-2,80
|
ZOG
|
47,00
|
-1,00
|
49,00
|
-3,50
|
Олас
|
44,90
|
-1,10
|
47,50
|
-3,00
|
Маркет
|
44,50
|
-1,50
|
48,90
|
-3,00
|
Neftek
|
48,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
51,00
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,58
|
-1,10
|
49,28
|
-1,34
|
50,00
|
-2,55
|
|
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