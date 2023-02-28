Нафта стабілізується на надіях щодо відновлення економічного зростання в Китаї

Ціни на нафту у вівторок залишаються стабільними, чому сприяють надії на те, що стійке економічне піднесення в Китаї підвищить попит на паливо, компенсуючи побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок у США, яке може зашкодити попиту в найбільшій економіці світу.

Квітневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у вівторок, зросли на 14 центів до $82,59 за барель на 04:43 за Грінвічем. Найактивніший травневий контракт зміцнився на 17 центів до 82,21 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 21 цент до 75,89 долара за барель.

Ф'ючерси на Brent та WTI продемонстрували щомісячні втрати близько 2,2% та 3,8% відповідно, при цьому WTI, ймовірно, зазнає чотиримісячної смуги зниження.

Очікування відновлення попиту в Китаї підтримали зростання, оскільки ринок чекає на ключові дані протягом наступних двох днів. Економісти, опитані агентством Reuters, очікували зростання виробничої активності у другій за величиною економіці світу у лютому.

"Відновлення економіки Китаю підвищить попит на сировинні товари, причому найбільше виграє нафта", - зазначають аналітики JPMorgan для клієнтів.

Нафтові аналітики JPMorgan зберегли свій прогноз середньої ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent на 2023 рік на рівні 90 доларів за барель.

Однак загроза подальшого підвищення ставок у США після більш високих, ніж очікувалося, нових замовлень на основні капітальні товари, вироблені в США в січні, обмежила зростання, оскільки один з керівників ФРС США Філіп Джефферсон заявив, що інфляція на послуги залишається «наполегливо високою».

«Сильніші, ніж очікувалося, показники інфляції викликали побоювання з приводу подальшого підвищення відсоткових ставок, що вже призвело до стримування попиту в США», - зазначають аналітики ANZ у клієнтській записці.

Ринок чекатиме на останні дані щодо запасів нафти в США, які мають бути опубліковані у вівторок галузевою групою Американського інституту нафти та урядовим управлінням енергетичної інформації в середу, щоб отримати додаткові індикатори попиту.

Попереднє опитування Reuters показало, що аналітики очікували, що запаси сирої нафти зростуть на 400 000 барелів за тиждень до 24 лютого, що ознаменувало десятий тиждень зростання поспіль.

Семеро опитаних аналітиків також підрахували, що запаси бензину зросли приблизно на 700 000 барелів. Очікується, що запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо, минулого тижня скоротилися приблизно на 500 000 барелів.

Аналітик OANDA Едвард Мойя зазначив у замітці, що будь-які ознаки поліпшення попиту стануть каталізатором зростання ціни WTI вище за максимум минулого тижня в $77,51.