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Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне знизилися. Бензин - без змін
14:02 27.02.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,63 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 50,30 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 24,17 гривень за літр (-0,04 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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