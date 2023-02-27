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АНАЛІТИКА

Польща повідомляє, що росія зупиняє потоки нафти через «дружбу»

 

Найбільша нафтова компанія Польщі PKN Orlen SA несподівано перестала отримувати нафту через трубопровід «дружба» від росії, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву головного виконавчого директора Даніеля Обайтека у твіті в суботу.

Зупинка прокачування настала через день після річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Польща була однією з найжорстокіших прихильниць Києва, надсилаючи гуманітарну допомогу, зброю і прийнявши близько 1,5 млн біженців. Вона також була першою європейською країною, яка здійснила газові доставки росії в 2022 році, через кілька днів після початку повномасштабної війни.

Російська нафта становить близько 10% польських постачань після того, як країна активізувала імпорт після торішнього лютневого вторгнення москви в Україну. В Orlen відповіли, що зупинка не вплине на споживачів, оскільки концерн підготувався.

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю припинити імпорт російської нафти, але потребувала європейських санкцій, щоб мати змогу скасувати єдиний контракт із російським постачальником.

Казахстан готується до початку відправки нафти до Німеччини через росію.

Північна гілка трубопроводу «дружба», яка тягнеться в Німеччини й раніше забезпечувала деякі нафтопереробні заводи в найбільшій економіці Європейського Союзу, досі в основному використовувалась Orlen. Південна гілка трубопроводу в суботу працювала нормально.

За матеріалами: EnKorr
 

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