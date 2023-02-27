Фінансові новини
- |
- 27.02.23
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща повідомляє, що росія зупиняє потоки нафти через «дружбу»
13:09 27.02.2023 |
Найбільша нафтова компанія Польщі PKN Orlen SA несподівано перестала отримувати нафту через трубопровід «дружба» від росії, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву головного виконавчого директора Даніеля Обайтека у твіті в суботу.
Зупинка прокачування настала через день після річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Польща була однією з найжорстокіших прихильниць Києва, надсилаючи гуманітарну допомогу, зброю і прийнявши близько 1,5 млн біженців. Вона також була першою європейською країною, яка здійснила газові доставки росії в 2022 році, через кілька днів після початку повномасштабної війни.
Російська нафта становить близько 10% польських постачань після того, як країна активізувала імпорт після торішнього лютневого вторгнення москви в Україну. В Orlen відповіли, що зупинка не вплине на споживачів, оскільки концерн підготувався.
Польща неодноразово заявляла, що планує повністю припинити імпорт російської нафти, але потребувала європейських санкцій, щоб мати змогу скасувати єдиний контракт із російським постачальником.
Казахстан готується до початку відправки нафти до Німеччини через росію.
Північна гілка трубопроводу «дружба», яка тягнеться в Німеччини й раніше забезпечувала деякі нафтопереробні заводи в найбільшій економіці Європейського Союзу, досі в основному використовувалась Orlen. Південна гілка трубопроводу в суботу працювала нормально.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|За два роки банки видали бізнесу пільгових кредитів на 178 мільярдів
|Україна експортувала вже майже 31,8 мільйона тонн зерна
|Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне знизилися. Бензин - без змін
|Польща повідомляє, що росія зупиняє потоки нафти через «дружбу»
|Кабмін скоротив перелік держзакупівель без тендера
|Нафта дорожчає через проблеми з поставками з Росії
Бізнес
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів
|«Вимоги до системи не дотримані»: Windows 11 почала виводити на непідтримуваних ПК водяний знак із попередженням
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду