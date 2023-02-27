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За минулий тиждень гуртові ціни на дизельне пальне просіли ще на 1,75 грн/л, а вартість бензину А-95 зменшилась на 1 грн/л
10:19 27.02.2023 |
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Вартість дизпального в кінці тижня у середньому була на позначці в 39,25 грн/л, а торгівля велась у межах діапазону 35-43 грн/л, що на 1-1,5 грн/л нижче цін минулої п'ятниці.
У південному регіоні вартість дизпального була найнижчою, в середньому 37,25 грн/л (-1,25 грн/л до 17 лютого), а торгівлю вели в діапазоні 35-38 грн/л. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 36,5-40 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 1,75 грн/л, до 38,5 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 2,0 грн/л (37-43 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 39,5 і 40 грн/л відповідно. В східному регіоні за тиждень вартість дизпального просіла на 2,25 грн/л, до 40,75 грн/л.
Гуртові партії бензинів 24 лютого в середньому по країні пропонувалися за 37,75 грн/л, а торговельний коридор був у межах 34-41 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1,5 грн/л.
Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 34-39 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 35-41 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 39,0 грн/л, проте кількість пропозицій цього ресурсу залишається незначною. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 3,75 грн/л, до 35 грн/л. Таке суттєве зниження вартості «двійки» викликано появою досить дешевих пропозицій в центральному регіоні країни, проте кількість трейдерів, що торгують цим ресурсом все рівно можна перелічити на пальцях однієї руки.
«Погоду на ринку нафтопродуктів продовжують формувати низький попит та значний профіцит ресурсу. Південь заливає дешевим ресурсом, там цінники вже 35, можливо, на наступному тижні буде й дешевше, адже на трейдерів тисне високий демередж», - коментує ситуацію гуртовий трейдер.
Він також зазначив, що на ринку з'явився ще один оператор, який пропонує одні з найнижчих цін в центральних та східних регіонах країни. Це стало додатковим подразнювачем, який впливає на атмосферу гуртового ринку України.
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