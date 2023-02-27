Нафта дешевшає через міцний долар, ринок ігнорує скорочення поставок із Росії

Ціни на нафту трохи знизилися на волатильних торгах у понеділок, оскільки зміцнення долара та побоювання з приводу ризиків рецесії звели нанівець успіхи, пов'язані з планами Росії щодо ще більшого скорочення постачання нафти.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися по 76,09 долара за барель, що на 23 центи, або на 0,3% нижче, а ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 30 центів, або на 0,36% , до 82,86 долара за барель о 04:11 за Грінвічем.

Обидва еталони у п'ятницю закрилися більш ніж на 90 центів вище.

Долар вагався близько семитижневого піку в понеділок після того, як багато сильних економічних даних США зміцнили думку про те, що Федеральній резервній системі доведеться підвищувати процентні ставки далі і довше.

Дужий долар робить товари, оцінені у валюті США, дорожчими для власників інших валют.

"Нафта продовжує керуватися настроями на ширших фінансових ринках", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Побоювання щодо яструбиної позиції ФРС повернулися в п'ятницю після того, як індекс цін на особисте споживання (PCE) підскочив на 0,6% минулого місяця після зростання на 0,2% у грудні.

"Якщо неприйняття ризику продовжить зростати, нафта, швидше за все, знову опиниться під тиском", - сказав Харі.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня до найвищого рівня із травня 2021 року.

"Дані EIA продовжують викликати більше питань, замість того, щоб прояснити ситуацію на ринках", - зазначають аналітики консалтингової компанії Energy Aspects у замітці, посилаючись на різке коригування пропозиції в даних, що сприяло зростанню.

Щодо пропозиції, Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши раніше оголошене скорочення видобутку на 5% протягом місяця.

Ціни на нафту впали приблизно на шосту частину за рік із 24 лютого 2022 року, коли російські війська вперше увійшли до України.

Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба», заявив у суботу виконавчий директор польського НПЗ PKN Orlen, наступного дня після того, як Польща поставила свої перші танки «Леопард» в Україну.

Через два тижні після вторгнення ціни зросли до рекордного рівня майже 128 доларів за барель через побоювання з приводу поставок, але з того часу охолонули через побоювання глобального економічного спаду.

Крім того, інвестори готуються до огляду виробничого сектору Китаю цього тижня, щоб отримати чітке уявлення про попит на нафту. Цими вихідними Китай проводить своє щорічне парламентське засідання, на якому будуть представлені нові цілі та політика економічної політики.

«Ми очікуємо, що уряд підтвердить пріоритет підтримки зростання і закликає до більшої політичної підтримки», - заявив у записці Нін Чжан, старший економіст Китаю в UBS Investment Bank.