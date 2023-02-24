Рада заборонила дизельні автобуси на маршрутах громадського транспорту з 2036 року

Верховна Рада у п'ятницю, 24 лютого, ухвалила закон, який забороняє використання автобусів з дизельними та бензиновими двигунами внутрішнього згоряння на маршрутах громадського транспорту з 2036 року. Його підтримали 259 народних депутатів.

З 1 січня 2036 року на автобусних маршрутах в містах районного та обласного значення будуть дозволені тільки електробуси, автобуси з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на газу, а також автобуси з водневим паливним елементом.

За міськими радами зберігається право відтермінувати перехід, але не більше ніж на два роки.

Відмова від традиційних дизельних автобусів буде поступовою.

Закон передбачає поступове обмеження закупівлі електробусів для міських маршрутів: у містах з населенням понад 250 000 з 1 січня 2028 року не менше 50% автобусів, що закуповуються, мають бути електричними, метановими чи водневими, а з 1 січня 2030 року можна буде закуповувати лише їх (також з можливістю відтермінування на два роки).

Як результат цього закону, очікується, що у 2030 році у великих містах близько 25% громадського транспорту будуть становити електричні, водневі чи метанові автобуси, а у 2033 році - 50%.

Ухвалений закон також спрощує процедуру встановлення зарядних станцій для електромобілів та приєднання до електричних мереж. Також до 1 січня 2025 року власник зарядної станції сплачуватиме лише частину плати за підключення до мережі.

Житлові будинки можуть влаштовувати на своїй території зарядні станції в межах встановлених лімітів потужності.