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Середня ціна на автогаз уроздріб наближається до 24 грн/л
15:44 24.02.2023 |
Тенденція до падіння ціни на автогаз упродовж останніх семи днів хай незначно, але прискорилася: середня ціна на нього за тиждень із 17 по 24 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,65 грн/л (минулого тижня - на 64 коп./л) - до 24,21 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Із 17-го по 24 лютого ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,45-25,49 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,19 грн/л на WOG і 25,34 грн/л на ОККО відповідно.
Ціни на АЗС «Олас» просіли найбільше (на 2 грн/л) - до 22,90 грн/л. Мережі «Овіс» і «Авантаж 7» упродовж цього тижня скинули ціну на автогаз на гривню: до 24,49 грн/ і 21,45 грн/л відповідно. Причому ціна на газ у мережі «Авантаж» традиційно найнижча.
Ціна на автогаз на АЗК мереж ZOG, UPG, VST, KLO й «Фактор» не змінилися (див. табл.).
«Укрнафта» за цей же період скинула 1,10 грн/л - до 23,05 грн/л. На станціях U.GO автогаз за тиждень здешевшав на 76 коп. на літрі - до 23,69 грн/л.
Найменше - 13 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Amic, де він наразі коштує 23,36 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS - за 25,49 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 17 по 24 лютого, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
24.02.23
|
Зм.
|
BVS
|
25,49
|
-0,50
|
Автотранс
|
25,48
|
-0,50
|
ОККО
|
25,34
|
-0,41
|
Rodnik
|
25,28
|
-0,71
|
WOG
|
25,19
|
-0,45
|
SOCAR
|
25,12
|
-0,38
|
ZOG
|
24,50
|
0,00
|
Ovis
|
24,49
|
-1,00
|
Mango
|
24,33
|
-0,75
|
UPG
|
24,18
|
0,00
|
Shell
|
24,04
|
-0,27
|
Neftek
|
23,99
|
-1,00
|
Катрал
|
23,97
|
-0,40
|
U.GO
|
23,69
|
-0,76
|
БРСМ-Нафта
|
23,68
|
-0,74
|
Рур груп
|
23,50
|
-0,90
|
VST
|
23,50
|
0,00
|
Кворум
|
23,48
|
-0,90
|
Chipo
|
23,37
|
-0,53
|
AMIC
|
23,36
|
-0,13
|
Авіас
|
23,35
|
-1,09
|
KLO
|
23,09
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,05
|
-1,10
|
VostokGaz
|
22,94
|
-0,75
|
Олас
|
22,90
|
-2,00
|
Фактор
|
22,90
|
0,00
|
Luxwen
|
22,59
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
21,45
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
24,21
|
-0,65
|
|
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