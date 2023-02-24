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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз уроздріб наближається до 24 грн/л

 

Тенденція до падіння ціни на автогаз упродовж останніх семи днів хай незначно, але прискорилася: середня ціна на нього за тиждень із 17 по 24 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,65 грн/л (минулого тижня - на 64 коп./л) - до 24,21 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Із 17-го по 24 лютого ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,45-25,49 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,19 грн/л на WOG і 25,34 грн/л на ОККО відповідно.

Ціни на АЗС «Олас» просіли найбільше (на 2 грн/л) - до 22,90 грн/л. Мережі «Овіс» і «Авантаж 7» упродовж цього тижня скинули ціну на автогаз на гривню: до 24,49 грн/ і 21,45 грн/л відповідно. Причому ціна на газ у мережі «Авантаж» традиційно найнижча.

Ціна на автогаз на АЗК мереж ZOG, UPG, VST, KLO й «Фактор» не змінилися (див. табл.).

«Укрнафта» за цей же період скинула 1,10 грн/л - до 23,05 грн/л. На станціях U.GO автогаз за тиждень здешевшав на 76 коп. на літрі - до 23,69 грн/л.

Найменше - 13 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Amic, де він наразі коштує 23,36 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS - за 25,49 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 17 по 24 лютого, грн/л:

Компанія

LPG

24.02.23

Зм.

BVS

25,49

-0,50

Автотранс

25,48

-0,50

ОККО

25,34

-0,41

Rodnik

25,28

-0,71

WOG

25,19

-0,45

SOCAR

25,12

-0,38

ZOG

24,50

0,00

Ovis

24,49

-1,00

Mango

24,33

-0,75

UPG

24,18

0,00

Shell

24,04

-0,27

Neftek

23,99

-1,00

Катрал

23,97

-0,40

U.GO

23,69

-0,76

БРСМ-Нафта

23,68

-0,74

Рур груп

23,50

-0,90

VST

23,50

0,00

Кворум

23,48

-0,90

Chipo

23,37

-0,53

AMIC

23,36

-0,13

Авіас

23,35

-1,09

KLO

23,09

0,00

Укрнафта

23,05

-1,10

VostokGaz

22,94

-0,75

Олас

22,90

-2,00

Фактор

22,90

0,00

Luxwen

22,59

-0,40

Авантаж 7

21,45

-1,00

Середня ціна в Україні

24,21

-0,65
За матеріалами: EnKorr
 

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