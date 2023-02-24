Середня ціна на автогаз уроздріб наближається до 24 грн/л

Тенденція до падіння ціни на автогаз упродовж останніх семи днів хай незначно, але прискорилася: середня ціна на нього за тиждень із 17 по 24 лютого у мережах автозаправних станцій зменшилась іще на 0,65 грн/л (минулого тижня - на 64 коп./л) - до 24,21 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Із 17-го по 24 лютого ціни на автогаз зафіксувались у межах 21,45-25,49 грн/л. При цьому на станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 0,45 грн/л і 0,41 грн/л, до 25,19 грн/л на WOG і 25,34 грн/л на ОККО відповідно.

Ціни на АЗС «Олас» просіли найбільше (на 2 грн/л) - до 22,90 грн/л. Мережі «Овіс» і «Авантаж 7» упродовж цього тижня скинули ціну на автогаз на гривню: до 24,49 грн/ і 21,45 грн/л відповідно. Причому ціна на газ у мережі «Авантаж» традиційно найнижча.

Ціна на автогаз на АЗК мереж ZOG, UPG, VST, KLO й «Фактор» не змінилися (див. табл.).

«Укрнафта» за цей же період скинула 1,10 грн/л - до 23,05 грн/л. На станціях U.GO автогаз за тиждень здешевшав на 76 коп. на літрі - до 23,69 грн/л.

Найменше - 13 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Amic, де він наразі коштує 23,36 грн/л. Найдорожче цей вид пального на тижні продавав BVS - за 25,49 грн/л (-50 коп./л). Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 4,04 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 17 по 24 лютого, грн/л: