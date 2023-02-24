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АНАЛІТИКА

Дизпаливо подешевшало на 0,6% до 51 гривні за літр

 

У п'ятницю, 24 лютого, порівняно із четвергом, 23 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,6% до 51,00 гривні за літр, а на автогаз та бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 24,36-48,82 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% з 51,33 гривні за літр до 51,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на рівні 24,36 гривні за літр.

Ціни на заправках 24 лютого, гривні/літр:

Мережа АЗС

Євро-95

Євродизель

Газ

КЛО

48,49

48,99

23,09

Окко

48,99

52,00

24,99

WOG

48,99

52,00

25,00

Середнє значення

48,82

51,00

24,36
За матеріалами: Українські Новини
 

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