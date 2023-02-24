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Дизпаливо подешевшало на 0,6% до 51 гривні за літр
12:06 24.02.2023 |
У п'ятницю, 24 лютого, порівняно із четвергом, 23 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,6% до 51,00 гривні за літр, а на автогаз та бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 24,36-48,82 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,6% з 51,33 гривні за літр до 51,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на рівні 24,36 гривні за літр.
Ціни на заправках 24 лютого, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
48,49
|
48,99
|
23,09
|
Окко
|
48,99
|
52,00
|
24,99
|
WOG
|
48,99
|
52,00
|
25,00
|
Середнє значення
|
48,82
|
51,00
|
24,36
|
|
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