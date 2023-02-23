Нафта зростає, оскільки ринок зважує перспективи економіки і чекає на дані про запаси

Нафта зросла у четвер після того, як напередодні нафта марки Brent продемонструвала найбільше одноденне падіння за сім тижнів, оскільки учасники ринку переглядають позиції після того, як Федеральна резервна система США посилила побоювання щодо економіки, запропонувавши подальше підвищення ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 37 центів, або 0,5%, до 80,97 долара за барель на 05:33 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 32 центи, або на 0,4%, до 74,27 долара за барель.

Обидва зразки втратили більше 2 доларів у попередній торговий день на очікуваннях більш агресивного підвищення процентних ставок.

Протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США в середу показали, що більшість чиновників ФРС погодилися з тим, що ризики високої інфляції залишаються ключовим фактором, який визначає грошово-кредитну політику, і вимагають подальшого підвищення ставок доти, доки вони не будуть взяті під контроль.

Політики також припустили, що перехід до менших підвищеннь дозволить їм більш точно калібрувати дані, що надходять.

За словами аналітиків Haitong Futures, інвестори переглядають енергетичний ринок, зважуючи перспективи відновлення попиту в Китаї та помірного споживання у США та інших країнах із розвиненою економікою.

Надаючи деяку підтримку цінам на нафту, Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх західних портів на 25% у березні порівняно з лютим, перевищивши оголошене скорочення виробництва на 500 000 барелів на день.

Індекс долара знизився на 0,1% до 104,39 у четвер, що зробило нафту трохи дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.

Але зростання нафтових цін був обмежений ознаками подальшого нарощування запасів сирої нафти.

Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані в середу, запаси сирої нафти та палива в США зросли минулого тижня на 9,9 млн. барелів.

Запаси нафти США зростали щотижня з середини грудня, що викликає занепокоєння інвесторів щодо попиту.

Опитування Reuters прогнозувало збільшення запасів сирої нафти на 2,1 млн барелів минулого тижня. Офіційні дані Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в четвер о 16:00 за Грінвічем.