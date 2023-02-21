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АНАЛІТИКА

Ринок автогазу поляризується під впливом дешевого ресурсу

 

За тиждень гуртові ціни на автогаз знизилися на 620 грн/т, до 35 610 грн/т. При цьому робочий діапазон угод склав 31 000-38 000 грн/т, свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т

Регіон

Діапазон торгівлі, грн/т

Зміна ціни, грн/т

Північний

35 000-38 000

(-250)-(-500)

Південний

35 500-37 000

0

Центральний

36 000-38 000

0

Західний

31 000-36 000

(-500)-(-1000)

Середня ціна в Україні

35 610

-620
 

На торгах «Укргазвидобування» 15 лютого вартість автогазу також просіла на 1 200 грн/т, до 34 300 грн/т. Зі слів учасників, на аукціоні було реалізовано близько 2 тис. т LPG, що на 700 т менше порівняно з минулими торгами. Такий же обсяг було реалізовано на торгах «Укранафти» 16 лютого за ціною 33 930 грн/т (- 2 600 грн/т до попередніх торгів).

«Наразі склалася ситуація, коли дешевий «балтійський мікс» за $600/т витискає з ринку добросовісних європейських постачальників. На внутрішніх аукціонах вартість LPG знизилась суто до цього рівня», — пояснив зниження цін один із великих трейдерів.

Він також додав, що на західному кордоні дешевий ресурс зараз коштує близько $620-630/т, при цьому вартість газу від постачальників, що не використовують російського газу, перебуває на рівні $900-950/т. «З урахуванням транспортних видатків ціна на ГНС буде 41 000 – 42000 грн, а поруч уже в дорозі хтось продає по 32 500 грн», — каже імпортер.

Перекіс гуртового ринку все більше поляризує роздріб. Станом на 21 лютого великі мережі торгують автогазом на АЗС в межах 24-25,75 грн/л. При цьому максимальну ціну зафіксовано на станціях Rodnik, BVS, Socar, «Автотранс» – 25,49 грн/л. Разом із тим низка роздрібних операторів вже знизили цінники на своїх стелах нижче 23 грн/л. Серед них — Luxwen, «Восток Газ», «Фактор», «Олас». На стелі «Авантаж 7» 20 лютого було зафіксовано ціну 21,95 грн/л, 21 лютого цінник піднявся на 50 копійок.

«На сьогодні вартість постачання автогазу залізницею європейського походження складає на кордоні близько $900/т, що еквівалентно близько 25,5 грн/л на АЗС. Конкуренції з заправками, де газ за 23 грн, можна сказати, що немає», — підраховує голова відділу закупівлі однієї з національних мереж АЗС.

Роздрібні оператори, що торгують у верхньому ціновому діапазоні, повідомляють про суттєвий відтік продажів. Через «мертвий сезон» різниця у цінах сприймається покупцем ще гостріше. «На жаль, відбувається те, чого і очікували: або ти торгуєш російським, або не торгуєш взагалі», — каже представник великої мережі АЗС на сході України.
За матеріалами: EnKorr
 

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