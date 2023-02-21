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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз знизилась до 24,36 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ із 20 по 21 лютого у мережах АЗС зменшилась на 0,21 грн/л — до 24,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, найдорожче – 25,49 грн/л – автогаз коштує на автозаправних станціях мереж Rodnik, BVS і Socar, які тримають ціну на попередньому рівні. Найдешевше – на станціях мережі «Авантаж 7», 22,45 грн/л (-50 коп./л).  

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,41 грн/л і 0,45 грн/л, до 25,34 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

Найбільше здешавшання – 2 грн/л – зафіксовано на станціях мережі «Олас» – до 22,90 грн/л. Найменше падіння ціни – за винятком тих мереж, які за цей період ціну не змінювали, – відбулося у мережі АЗС «БРСМ-Нафта», до 23,95 грн/л (-6 коп./л).  

«Укрнафта» скинула ціну на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 21 лютого, грн/л:

Компанія

LPG

21.02.23

Зм.

Rodnik

25,49

0,00

BVS

25,49

0,00

SOCAR

25,49

0,00

Автотранс

25,48

0,00

ОККО

25,34

-0,41

WOG

25,19

-0,45

Mango

25,08

0,00

Ovis

24,99

-0,50

Neftek

24,99

0,00

ZOG

24,50

0,00

Shell

24,26

0,00

UPG

24,19

0,00

Катрал

23,97

0,00

БРСМ-Нафта

23,95

-0,06

Кворум

23,88

-0,30

U.GO

23,76

-0,34

Авіас

23,70

-0,11

AMIC

23,66

0,00

Рур груп

23,50

-0,75

VST

23,50

0,00

Chipo

23,37

-0,53

KLO

23,09

0,00

Motto

23,08

0,00

Укрнафта

23,05

-0,10

Luxwen

22,99

0,00

Олас

22,90

-2,00

Фактор

22,90

0,00

VostokGaz

22,89

-1,00

Авантаж 7

22,45

0,50

Середня ціна в Україні

24,36

-0,21
За матеріалами: EnKorr
 

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