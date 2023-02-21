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Середня ціна на автогаз знизилась до 24,36 грн/л
13:38 21.02.2023 |
Середня ціна на скраплений газ із 20 по 21 лютого у мережах АЗС зменшилась на 0,21 грн/л — до 24,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, найдорожче – 25,49 грн/л – автогаз коштує на автозаправних станціях мереж Rodnik, BVS і Socar, які тримають ціну на попередньому рівні. Найдешевше – на станціях мережі «Авантаж 7», 22,45 грн/л (-50 коп./л).
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,41 грн/л і 0,45 грн/л, до 25,34 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.
Найбільше здешавшання – 2 грн/л – зафіксовано на станціях мережі «Олас» – до 22,90 грн/л. Найменше падіння ціни – за винятком тих мереж, які за цей період ціну не змінювали, – відбулося у мережі АЗС «БРСМ-Нафта», до 23,95 грн/л (-6 коп./л).
«Укрнафта» скинула ціну на автогаз на 10 коп./л – до 23,05 грн/л, U.GO – на 34 коп./л, до 23,76 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 21 лютого, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
21.02.23
|
Зм.
|
Rodnik
|
25,49
|
0,00
|
BVS
|
25,49
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,48
|
0,00
|
ОККО
|
25,34
|
-0,41
|
WOG
|
25,19
|
-0,45
|
Mango
|
25,08
|
0,00
|
Ovis
|
24,99
|
-0,50
|
Neftek
|
24,99
|
0,00
|
ZOG
|
24,50
|
0,00
|
Shell
|
24,26
|
0,00
|
UPG
|
24,19
|
0,00
|
Катрал
|
23,97
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,95
|
-0,06
|
Кворум
|
23,88
|
-0,30
|
U.GO
|
23,76
|
-0,34
|
Авіас
|
23,70
|
-0,11
|
AMIC
|
23,66
|
0,00
|
Рур груп
|
23,50
|
-0,75
|
VST
|
23,50
|
0,00
|
Chipo
|
23,37
|
-0,53
|
KLO
|
23,09
|
0,00
|
Motto
|
23,08
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,05
|
-0,10
|
Luxwen
|
22,99
|
0,00
|
Олас
|
22,90
|
-2,00
|
Фактор
|
22,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
22,89
|
-1,00
|
Авантаж 7
|
22,45
|
0,50
|
Середня ціна в Україні
|
24,36
|
-0,21
|
|
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