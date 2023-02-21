Середні ціни на автогаз та дизель знизились

У вівторок, 21 лютого, порівняно із понеділком, 20 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 1,3% до 24,36-51,33 гривні за літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 48,82 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 1,3% із 52,00 гривні за літр до 51,33 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,3% із 24,67 гривні за літр до 24,36 гривні за літр.

Ціни на заправках 21 лютого, гривні/літр: