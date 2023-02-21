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АНАЛІТИКА

Brent подешевшала до $83,08 за барель, WTI стабільна

 

Ціна нафти Brent знижується у вівторок після підйому напередодні, WTI, торги якої у понеділок не проводились, стабільна.

Нафтовий ринок залишається у вузькому ціновому діапазоні - близько $11 за барель - з початку 2023 року. З одного боку, підтримку йому надають очікування збільшення попиту в Китаї після зняття карантинних обмежень та побоювання зменшення пропозиції на ринку через скорочення видобутку Росією. З іншого боку, ринок побоюється послаблення американської економіки на тлі посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), зазначає Bloomberg.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі CE Futures о 7:10 EET у вівторок становив $83,08 барель, що на $0,99 (1,18%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У понеділок ці контракти подорожчали на $1,07 (1,3%), до $84,07 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі піднялася на цей час на $0,03 (0,04%), до $76,58 за барель. У понеділок основні торги на NYMEX не проводились через вихідний у США (День президентів).

Березневі контракти, термін дії яких спливає із завершенням сесії у вівторок, стабільні на рівні $76,34 за барель.

Важливою подією цього тижня є публікація протоколу останнього засідання Федрезерва, на якому базову процентну ставку було підвищено на 25 базисних пунктів.

"Будь-які "яструбині" сигнали в протоколі засідання ФРС стануть каталізатором зниження цін на нафту", - зазначає аналітик IG Asia Pte Ltd. Єп Джун Ронг. Ринок, за його словами, робить спроби піти вгору на тлі поліпшення перспектив пропозиції, що пов'язано з відновленням економіки КНР.

Крім того, експерти бачать сигнали збільшення попиту в Індії: завантаженість НПЗ у країні у січні зросла до максимального рівня за п'ять років, зазначає Bloomberg.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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