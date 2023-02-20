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АНАЛІТИКА

Гуртові ціни на дизпальне втратили ще 1 грн/л

 

Минулого тижня (10-17 лютого) ціни на бензин просіли в гурті на 1 грн/л, а вартість дизпального зменшилась на 0,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензинові партії 17 лютого в середньому по країні пропонувалися за 38,75 грн/л, а торговельний коридор був у межах 36,5-41,5 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 36-38 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 37,5-41,5 грн/л. Все більше з'являється пропозицій високооктану в східному регіоні країни, тут цей ресурс торгується в середньому за 40-41 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,25 грн/л, до 38,75 грн/л, проте кількість пропозицій ресурсу залишається незначною.

Дизельне пальне в кінці тижня пропонувалось у середньому за 41 грн/л, а торгівля провадилась у межах 36,75-43 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з попередньою п'ятницею. На тижні низка трейдерів намагалися підвищити ціни на цей ресурс у гурті, але ці намагання не змогли змінити тенденцію до зниження вартості дизпального.

У південному регіоні вартість дизпального була найнижчою, в середньому 38,5 грн/л, а торгівлю вели в діапазоні 36,75-41,5 грн/л (-0,5-1 грн/л до попередньої п'ятниці). У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 37,5-43 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 0,25 грн/л, до 40,25 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули по 1 грн/л (39,5-44 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 41,5 грн/л і 42 грн/л відповідно. За тиждень вартість дизпального в східних регіонах просіла на 1 грн/л, до 42 грн/л.

«На ринку триває зниження, на цю мить собівартість нових постачань уже навіть вища, ніж рівень цін на внутрішньому ринку країни. Хоча на цьому тижні темпи зниження й сповільнилися, проте попит у гурті тримається на тому ж рівні», - коментує ситуацію гуртовий трейдер.

«На цю мить ми не готові торгувати в гурті, ресурс у нас є, але ми прийняли для себе рішення почекати подальшого розвитку подій в оптовому сегменті. Поки що зливаємо пальне на зберігання, де можемо», - каже ще один оператор гуртового ринку.
За матеріалами: EnKorr
 

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