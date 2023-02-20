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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає на очікуваннях посилення попиту з боку Китаю та побоюваннях щодо поставок

 

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі оптимізму щодо попиту з боку Китаю, обмеження видобутку основними виробниками та планів Росії щодо скорочення пропозиції.

Нафта марки Brent подорожчала на 59 центів, або 0,7%, до 83,59 долара за барель на 10:20 за Грінвічем. Березнева нафта марки West Texas Intermediate (WTI), термін дії контракту якої спливає у вівторок, подорожчала на 58 центів, або 0,8%, до 76,92 долара, тоді як активніший квітневий контракт додав 0,7% до 77, 06 доларів.

У п'ятницю еталонні індекси знизилися на 2 долари, скоротившись приблизно на 4% за тиждень після того, як США повідомили про зростання запасів нафти та бензину.

Група виробників ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи Росію, домовилися у жовтні скоротити цільові показники видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу до кінця 2023 року.

Окремо Росія планує скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на добу, що відповідає приблизно 5% її видобутку у березні після того, як Захід запровадив граничні ціни на російську нафту та нафтопродукти.

Тим часом аналітики очікують, що імпорт нафти в Китай досягне рекордного рівня в 2023 році, щоб задовольнити попит, що росте, на транспортне паливо, а також у міру введення в дію нових нафтопереробних заводів.

«Ми, як і раніше, спостерігаємо відкриття Китаю та відновлення в Китаї, а світовий попит на літаки підвищує ризик зростання цін», - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів у Національному банку Австралії.

Китай та Індія стали основними покупцями російської нафти після ембарго Європейського Союзу.

У той же час, майбутня нестача нафти, ймовірно, підштовхне ціни до 100 доларів за барель до кінця року, заявили аналітики Goldman Sachs в записці від 19 лютого.

Ціни зростатимуть, «оскільки ринок повертається до дефіциту через недоінвестиції, обмеження на сланцевий видобуток та дисципліну ОПЕК, яка гарантує, що пропозиція не відповідає попиту», - пишуть вони.
За матеріалами: investing.com
 

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